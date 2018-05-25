Роналду в сезоне-2017/18 бил по воротам в среднем 6,6 раза за матч, у Месси на один удар меньше

Аналитический портал Whoscored выбрал Криштиану Роналду первым нападающим своей команды сезона, составленной из футболистов топ-5 европейских лиг. Игрок «Реала» во внутреннем чемпионате в среднем наносил 6,6 удара за матч (26 голов).

На втором месте расположился форвард «Барселоны» Лионель Месси, у которого на один удар за игру меньше – 5,5.

Также в пятерку вошли Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 5,0, Лоренцо Инсинье («Наполи») – 4,8 и Неймар («ПСЖ») – 4,5.