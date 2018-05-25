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    Роналду в сезоне-2017/18 бил по воротам в среднем 6,6 раза за матч, у Месси на один удар меньше

    Аналитический портал Whoscored выбрал Криштиану Роналду первым нападающим своей команды сезона, составленной из футболистов топ-5 европейских лиг. Игрок «Реала» во внутреннем чемпионате в среднем наносил 6,6 удара за матч (26 голов).

    На втором месте расположился форвард «Барселоны» Лионель Месси, у которого на один удар за игру меньше – 5,5.

    Также в пятерку вошли Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 5,0, Лоренцо Инсинье («Наполи») – 4,8 и Неймар («ПСЖ») – 4,5.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Whoscored

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    25.05.2018 12:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 18:51

      Главное не количество ударов а их эффективность. Хотя Роналду мячей в этом сезоне забил не мало.

      4
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > zigbert 25 мая 2018, 22:58

      Ну суммарно за клуб и сборную во всех турнирах больше всех...

      0
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 25 мая 2018, 18:31

      A как можно сравнивать удары Рональдо и Месси если разные амплуа и задачи в игре команд один чистый форвард/ Рональдо/ другой еще и разыгрывающий/ Месси/. Рональду с Суаресом или Неймаром понятно а с МЕССИ ну ни как.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 25 мая 2018, 15:14

      как всегда..стабильность-признак мастерства,а в данном случае-однозначного преимущества..и в золотых мячах в этом году он превзойдет коротышку,теперь то Блаттера нет

      2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Антон bx14e 25 мая 2018, 15:53

      Ну Месси то однозначно мимо ЗМ, а вот Салах ещё может составить конкуренцию CR7, но для этого нужно тащить Ливер в финале...

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