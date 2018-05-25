Буффон согласился перейти в «ПСЖ»

ПСЖ бы продать Неймара,купить на его место качественного напа (не ноющего постоянно и выкладывающегося на 100%), усилить центр обороны и полузащиты, и можно побороться за вожделенный для Джиджи трофей.
Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру во Франции.
Итальянец согласился перейти в «ПСЖ» и уже рассказал своему окружении о принятом решении.
Ранее сообщалось, что парижский клуб предложил 40-летнему вратарю контракт с заработной платой 8 миллионов евро в год.
В прошедшем сезоне Буффон провел 21 матч в Серии А, пропустив 14 голов.