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    Буффон согласился перейти в «ПСЖ»

    Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру во Франции.

    Итальянец согласился перейти в «ПСЖ» и уже рассказал своему окружении о принятом решении.

    Ранее сообщалось, что парижский клуб предложил 40-летнему вратарю контракт с заработной платой 8 миллионов евро в год.

    В прошедшем сезоне Буффон провел 21 матч в Серии А, пропустив 14 голов.

    Источник: Le Parisien

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    25.05.2018 01:51
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 29 мая 2018, 14:09

      ПСЖ бы продать Неймара,купить на его место качественного напа (не ноющего постоянно и выкладывающегося на 100%), усилить центр обороны и полузащиты, и можно побороться за вожделенный для Джиджи трофей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 25 мая 2018, 20:34

      В Юве он герой !!!!!!!!1 Заслужил! В ПСЖ новый вызов, хотя и не надолго но вызов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 15:51

      Он еще в хорошей форме и покажет свой класс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 11:40

      молодец, пусть еще порадует болельщиков своей игрой!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich > OfaZavr 25 мая 2018, 12:11

      Согласен! Успехов!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 мая 2018, 10:03

      Кто там воетноет в комментах ? - Спокойно. В Италии слова плохого о нем не скажут и даже поддержат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 мая 2018, 08:44

      а говорил, что заканчивает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 25 мая 2018, 08:40

      Уходя, уходи... дверь без стука прикрой...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 25 мая 2018, 06:50

      Ух, главное остался в футболе )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 25 мая 2018, 05:46

      любопытно! Новый виток карьеры на высоком уровне! Хотя с Ювентусом выиграть ЛЧ было больше шансов, ПСЖ пока не выглядит стабильным настолько, чтоб всерьез замахнуться на ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > Petrak86 25 мая 2018, 07:59

      Видимо в ПСЖ ему сказали, что соберут супер команду, которая точно выиграет Лигу чемпионов, после чего Джи пойдёт на покой ))) Просто вот 100% даю, что не ради денег перешел. Хочет взять заветный приз чертяга )) Плюс сам ПСЖ добавит себе положительных эмоций со стороны болельщиков других клубов, а то после перехода Неймара лишь один негатив в их сторону

      4
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan > ТИНКИ-ВИНКИ 25 мая 2018, 08:11

      100% согласен!!! Думаю вряд ли Буффон повелся на деньги. Скорее гарантировали усиление и без того сильного состава для победы в лиге чемпионов. А это единственное что мечтает выиграть Буффон!

      4
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      Рейтинг: +36

      AEerr 25 мая 2018, 02:48

      интересно!

      -1
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