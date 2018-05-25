Антон Миранчук: «В сборной нас с братом все различают, а Семин иногда путает»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук поделился впечатлениями от пребывания в стане сборной России.

– Каково приехать в сборную в статусе чемпионов России?

– Никто про это ничего не говорит, не шутит, не подкалывает. Такой же режим, то же настроение. Это уже история, поэтому не думаешь об этом. Уже есть новые задачи, новые цели.

– Полтора года назад ты еще играл в Эстонии, мог тогда представить, что будешь готовиться к домашнему чемпионату мира?

– Я уже много раз говорил, что не знаю. Я делаю свою работу, делаю то, что я люблю, и это дало свои плоды. Поэтому что есть, то есть.

– В команде вас с Алексеем часто путают?

– На самом деле здесь все различают. Это в «Локомотиве» Юрий Палыч иногда может спутать, а в сборной нас узнают