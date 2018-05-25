Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Антон Миранчук: «В сборной нас с братом все различают, а Семин иногда путает»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук поделился впечатлениями от пребывания в стане сборной России.

    – Каково приехать в сборную в статусе чемпионов России?

    – Никто про это ничего не говорит, не шутит, не подкалывает. Такой же режим, то же настроение. Это уже история, поэтому не думаешь об этом. Уже есть новые задачи, новые цели.

    – Полтора года назад ты еще играл в Эстонии, мог тогда представить, что будешь готовиться к домашнему чемпионату мира?

    – Я уже много раз говорил, что не знаю. Я делаю свою работу, делаю то, что я люблю, и это дало свои плоды. Поэтому что есть, то есть.

    – В команде вас с Алексеем часто путают?

    – На самом деле здесь все различают. Это в «Локомотиве» Юрий Палыч иногда может спутать, а в сборной нас узнают

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2018 00:43
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 10:44

      Похожи конечно очень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 мая 2018, 09:34

      Ну старенький уже.. Пусть путает, главное,чтобы выигрывали..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 мая 2018, 07:37

      Камень в огород семина

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 25 мая 2018, 06:18

      Ну так дедушка старый уже, зрение плохое..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 25 мая 2018, 01:57

      Юрий Палыч когда пришёл в Локомотив думал что у него в команде не Фарфан а Форлан) так что все норм)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11