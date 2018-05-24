Сегодня агенты Сарри проведут переговоры с «Челси», в ближайшие дни – с «Зенитом»

Агенты бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри в четверг, 24 мая, в Лондоне встретятся с руководством «Челси», чтобы обсудить сотрудничество.

Сам специалист на переговорах присутствовать не будет, а подключится к процессу позже, если начальные переговоры пройдут хорошо.

Также агент итальянца в течение ближайших дней собирается посетить Санкт-Петербург, где встретится с представителями «Зенита».

Прежде чем нанимать нового тренера, синим нужно решить вопрос с Антонио Конте, который отказывается покидать клуб по собственному желанию. За досрочное расторжение контракта специалисту полагается солидная сумма.