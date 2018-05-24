Сегодня агенты Сарри проведут переговоры с «Челси», в ближайшие дни – с «Зенитом»

А.Конте из Челси не уйдёт по собственному желанию, руководство
Челси его не уволит в одностороннем порядке, потому, что нужно
будет выплатить большие деньги (неустойку). Взаимного разрыва
контракта не будет. Поэтому Сарри может продолжить переговоры
с руководством Зенита.
Агенты бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри в четверг, 24 мая, в Лондоне встретятся с руководством «Челси», чтобы обсудить сотрудничество.
Сам специалист на переговорах присутствовать не будет, а подключится к процессу позже, если начальные переговоры пройдут хорошо.
Также агент итальянца в течение ближайших дней собирается посетить Санкт-Петербург, где встретится с представителями «Зенита».
Прежде чем нанимать нового тренера, синим нужно решить вопрос с Антонио Конте, который отказывается покидать клуб по собственному желанию. За досрочное расторжение контракта специалисту полагается солидная сумма.