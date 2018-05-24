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  • Сегодня агенты Сарри проведут переговоры с «Челси», в ближайшие дни – с «Зенитом»

Сегодня агенты Сарри проведут переговоры с «Челси», в ближайшие дни – с «Зенитом»

24 мая 2018, 14:57
13

Агенты бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри в четверг, 24 мая, в Лондоне встретятся с руководством «Челси», чтобы обсудить сотрудничество.

Сам специалист на переговорах присутствовать не будет, а подключится к процессу позже, если начальные переговоры пройдут хорошо.

Также агент итальянца в течение ближайших дней собирается посетить Санкт-Петербург, где встретится с представителями «Зенита».

Прежде чем нанимать нового тренера, синим нужно решить вопрос с Антонио Конте, который отказывается покидать клуб по собственному желанию. За досрочное расторжение контракта специалисту полагается солидная сумма.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Зенит Сарри Маурицио
Комментарии (13)
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dinar7777dinar
1527164411
если выбирать то конечно челси туда и пойдет ! про зенит вообще смешно)))) там ловить нечего , туда разве что бабки газпромовские жрать и больше нечего !
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woyser
1527164431
Похоже на аукцион самому себе - кто больше. Грамотный ход.
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кузнецов артем
1527164741
Ошибка приглашать в Апл тренера который не выиграл ни одного значимого трофея, надеюсь назначения не случиться и Конте продолжит работу
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hevbn 28
1527165139
Лично мне никогда не нравилась игра Наполи при Сарри, по моему он тренер скорее для команд которые решают задачи меньшего уровня чем например скудетто . Для Челси приглашение Маурицио может дать ещё один "пустой" сезон , в лучшем случае борьба за четверку и неизвестно с каким результатом, а для Зенита Сарри это почти тоже самое что и Спаллетти, они очень похожи как тренеры .Если Зениту это нужно то пусть берут , по крайней мере организация игры станет точно больше , чем при Манчини.
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серега кашин
1527166539
уж лучше играть в англии
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Garrincha58
1527168424
Bсе это брехня в Зенит он не пойдет ну какой дурак, если стоит выбор между Челси и Зенитом даже не столько Зенитом, а нашим чемпионатом, выберет нас.Думаю выбор очевиден Семак, если сам не откажется или Адвокаат но это крайний и плохой выбор
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prezent2017
1527173302
Пусть в Челсию валит.
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vladimir-7
1527174320
А.Конте из Челси не уйдёт по собственному желанию, руководство Челси его не уволит в одностороннем порядке, потому, что нужно будет выплатить большие деньги (неустойку). Взаимного разрыва контракта не будет. Поэтому Сарри может продолжить переговоры с руководством Зенита.
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