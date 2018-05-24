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    Сегодня агенты Сарри проведут переговоры с «Челси», в ближайшие дни – с «Зенитом»

    Агенты бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри в четверг, 24 мая, в Лондоне встретятся с руководством «Челси», чтобы обсудить сотрудничество.

    Сам специалист на переговорах присутствовать не будет, а подключится к процессу позже, если начальные переговоры пройдут хорошо.

    Также агент итальянца в течение ближайших дней собирается посетить Санкт-Петербург, где встретится с представителями «Зенита».

    Прежде чем нанимать нового тренера, синим нужно решить вопрос с Антонио Конте, который отказывается покидать клуб по собственному желанию. За досрочное расторжение контракта специалисту полагается солидная сумма.

    Источник: Football Italia

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    24.05.2018 14:57
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 мая 2018, 18:05

      А.Конте из Челси не уйдёт по собственному желанию, руководство
      Челси его не уволит в одностороннем порядке, потому, что нужно
      будет выплатить большие деньги (неустойку). Взаимного разрыва
      контракта не будет. Поэтому Сарри может продолжить переговоры
      с руководством Зенита.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 мая 2018, 17:48

      Пусть в Челсию валит.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2018, 16:27

      Bсе это брехня в Зенит он не пойдет ну какой дурак, если стоит выбор между Челси и Зенитом даже не столько Зенитом, а нашим чемпионатом, выберет нас.Думаю выбор очевиден Семак, если сам не откажется или Адвокаат но это крайний и плохой выбор

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer > Garrincha58 24 мая 2018, 17:24

      Потому что Челси сами не знают нужен он им или нет,естественно он хочет в Челси,если туда в первую очередь едет,а Зенит,как запасная лавочка))

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 24 мая 2018, 15:55

      уж лучше играть в англии

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 мая 2018, 15:32

      Лично мне никогда не нравилась игра Наполи при Сарри, по моему он тренер скорее для команд которые решают задачи меньшего уровня чем например скудетто . Для Челси приглашение Маурицио может дать ещё один "пустой" сезон , в лучшем случае борьба за четверку и неизвестно с каким результатом, а для Зенита Сарри это почти тоже самое что и Спаллетти, они очень похожи как тренеры .Если Зениту это нужно то пусть берут , по крайней мере организация игры станет точно больше , чем при Манчини.

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 мая 2018, 15:25

      Ошибка приглашать в Апл тренера который не выиграл ни одного значимого трофея, надеюсь назначения не случиться и Конте продолжит работу

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 мая 2018, 15:20

      Похоже на аукцион самому себе - кто больше. Грамотный ход.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 мая 2018, 15:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      если выбирать то конечно челси туда и пойдет ! про зенит вообще смешно)))) там ловить нечего , туда разве что бабки газпромовские жрать и больше нечего !

      -6
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      Рейтинг: +3282

      woyser > dinar7777dinar 24 мая 2018, 15:22

      Он итальянец, когда речь заходит о деньгах у них нет облико морале.

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > dinar7777dinar 24 мая 2018, 15:22

      Большой футбол - это вообще-то большие бабки. Не один тренер за спасибо не работает.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > neveldomha 24 мая 2018, 15:24

      челси даст побольше да и шансов выиграть в ней больше чем в днищеском зените !

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > dinar7777dinar 24 мая 2018, 15:31

      оооо днищавые зенитовские лошки минусуют !! давайте продолжайте !!

      -2
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