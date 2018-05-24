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    Терри не сыграет против «Челси», если «Астон Вилла» пробьется в АПЛ

    Защитник «Астон Виллы» Джон Терри близок к продлению контракта с клубом.

    В ближайшее время стороны могут заключить новое соглашение. В нем будет прописан пункт, согласно которому футболист не сможет играть против «Челси».

    Инициатором такого решения выступает сам Терри, который не хочет играть против своей бывшей команды. На данный момент «Астон Вилла» соперничает с «Фулхэмом» за право выступать в английской Премьер-лиге в следующем сезоне.

    Джон Терри выступал за «Челси» с 1998 по 2017 год, записав на свой счет за это время 713 матчей и 66 голов. Финальный матч плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» – «Фулхэм» состоится в субботу, 26 мая, в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    24.05.2018 09:43
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 24 мая 2018, 19:48

      Истинная Легенда клуба, возвращать его надо и в тренеры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 12:59

      Это его личное решение на которое он имеет право.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 мая 2018, 11:58

      Молодец, очень благородный поступок

      2
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 24 мая 2018, 11:49

      глупость,всем бы было интересно последить за этим противостоянием.....уважение это хорошо,но спортивные интересы должны быть превыше всего

      0
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