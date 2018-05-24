Терри не сыграет против «Челси», если «Астон Вилла» пробьется в АПЛ

Защитник «Астон Виллы» Джон Терри близок к продлению контракта с клубом.

В ближайшее время стороны могут заключить новое соглашение. В нем будет прописан пункт, согласно которому футболист не сможет играть против «Челси».

Инициатором такого решения выступает сам Терри, который не хочет играть против своей бывшей команды. На данный момент «Астон Вилла» соперничает с «Фулхэмом» за право выступать в английской Премьер-лиге в следующем сезоне.

Джон Терри выступал за «Челси» с 1998 по 2017 год, записав на свой счет за это время 713 матчей и 66 голов. Финальный матч плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» – «Фулхэм» состоится в субботу, 26 мая, в Лондоне на стадионе «Уэмбли».