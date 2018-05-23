Антон Миранчук: «К Семину готов пойти с любой житейской проблемой. Он всегда поможет»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о работе главного тренера команды Юрия Семина.

– В чем секрет Юрия Семина?

– Думаю, что дело, прежде всего, в человеческих качествах Юрия Павловича. Он многое повидал в жизни, поэтому в любой ситуации очень быстро находит нужные слова и нужные действия.

– Если у вас возникает какая-то сложная житейская ситуация, вы с ней к Семину за советом пойдете?

– Конечно. Причем пойду независимо от того, насколько эта ситуация личная. Знаю, что Семин всегда поможет.