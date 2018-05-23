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    Антон Миранчук: «К Семину готов пойти с любой житейской проблемой. Он всегда поможет»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением о работе главного тренера команды Юрия Семина.

    – В чем секрет Юрия Семина?

    – Думаю, что дело, прежде всего, в человеческих качествах Юрия Павловича. Он многое повидал в жизни, поэтому в любой ситуации очень быстро находит нужные слова и нужные действия.

    – Если у вас возникает какая-то сложная житейская ситуация, вы с ней к Семину за советом пойдете?

    – Конечно. Причем пойду независимо от того, насколько эта ситуация личная. Знаю, что Семин всегда поможет.

    Источник: Р-Спорт

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    23.05.2018 16:22
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