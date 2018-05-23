Экс-форвард «Зенита» Рондон обойдется «Вест Хэму» в 16,5 миллиона

Нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон следующий сезон может начать в составе другого клуба, сообщает Sky Sports.

В летнее трансферное окно Рондон, который выступал в РФПЛ в составе «Зенита» и «Рубина», может отправиться в «Вест Хэм». «Молотобойцы» рассматривают вариант покупки футболиста за 16,5 миллиона фунтов стерлингов.

В сезоне-2017/18 Рондон провел 40 матчей во всех турнирах, забив в них 10 голов и отдав четыре результативные передачи.