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    Экс-форвард «Зенита» Рондон обойдется «Вест Хэму» в 16,5 миллиона

    Нападающий «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон следующий сезон может начать в составе другого клуба, сообщает Sky Sports.

    В летнее трансферное окно Рондон, который выступал в РФПЛ в составе «Зенита» и «Рубина», может отправиться в «Вест Хэм». «Молотобойцы» рассматривают вариант покупки футболиста за 16,5 миллиона фунтов стерлингов.

    В сезоне-2017/18 Рондон провел 40 матчей во всех турнирах, забив в них 10 голов и отдав четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2018 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 23 мая 2018, 13:19

      можно было дописать,за сколько Рондон перешел из Рубина в Зенит и за сколько его Зенит продал в Вест Бронвич...

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