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    РФС создал сборную России U20. Команду возглавил Галактионов

    Бывший тренер «Ахмата» Михаил Галактионов назначен старшим тренером сборной России U20.

    Команда была создана РФС в рамках стратегии развития футбола в стране до 2030 года. Она будет сформирована из игроков 1998 и 1999 годов рождения. Команда должна стать своеобразным буфером для футболистов, уже переросших юношескую сборную, но пока не достигших уровня молодежной.

    Галактионова возглавлял «Ахмат» с 14 декабря 2017 года по 7 апреля 2018-го.

    Источник: РФС

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    22.05.2018 12:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 12:21

      Без участия в серьезных турнирах у этой сборной не будет будущего.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 18:33

      главное чтобы хоть какую-нибудь пользу принесло создание такой сборной а не оказалось временным пшиком.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 22 мая 2018, 16:19

      Главную то сборную создать не можете,так еще эту на какой то х.ер склепали.Прообраз бывшей сб.России-2

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 мая 2018, 13:42

      нашли тоже тренера блин

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 мая 2018, 13:28

      Шоб товарняки с динамой катать, а потом расформировать?

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 22 мая 2018, 12:52

      "ГалактионовА возглавлял"? Ребят, ну это уж совсем...

      0
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 22 мая 2018, 12:51

      ну поиграют между собой, а дальше что?

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