РФС создал сборную России U20. Команду возглавил Галактионов

Бывший тренер «Ахмата» Михаил Галактионов назначен старшим тренером сборной России U20.

Команда была создана РФС в рамках стратегии развития футбола в стране до 2030 года. Она будет сформирована из игроков 1998 и 1999 годов рождения. Команда должна стать своеобразным буфером для футболистов, уже переросших юношескую сборную, но пока не достигших уровня молодежной.

Галактионова возглавлял «Ахмат» с 14 декабря 2017 года по 7 апреля 2018-го.