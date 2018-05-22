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    Комбаров и Глушаков полетят на первый сбор «Спартака». Клуб не планирует продавать футболистов

    Руководство «Спартака» не намерено продавать или отдавать в аренду полузащитника Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова.

    Оба футболиста полетят на первый сбор московского клуба.

    Ранее главный тренер Массимо Каррера поддержал обоих игроков.

    В нынешнем сезоне Глушаков провел в РФПЛ 22 матча (четыре гола и одна результативная передача), Комбаров – 25 игр (четыре голевых паса).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2018 01:35
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 26 мая 2018, 01:34

      может отдых пойдет ребятам на пользу и они смогут нормально играть в след году... главное приносить пользу на поле и в раздевалке

      0
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      Рейтинг: +22

      Firs75 23 мая 2018, 19:30

      хорошо что черчес не взял глушака и комбара на сборы надо им отдохнуть по полному

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 11:29

      Пусть тренируются и набирают форму, двери в Спартаке ни для кого не закрыты.

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 22 мая 2018, 18:47

      А что, большой на них спрос?

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 мая 2018, 14:18

      Тут два путя: либо начнут доказывать нужность, либо обидятся за пролет мимо ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +22

      Firs75 > Одинокий волк Маквейд 23 мая 2018, 19:41

      им не нужен чм они год без отдыха , ребята докажут что они боевом духе

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 22 мая 2018, 12:08

      Сраку поднял - место потерял.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 22 мая 2018, 11:46

      Для поддержки конкуренции годятся,

      5
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      Рейтинг: +8757

      tesch 22 мая 2018, 11:34

      Пусть тренируются.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 22 мая 2018, 11:28

      если бы не лимит---тогда на выход однозначно

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 11:08

      ну и правильно, неудачные отрезки это не показатель, Массимо понимает что достойную замену им вряд ли найти удастся, видит их труд на тренировках а огрехи всегда можно исправить, форму наберут нужную как в чемпионском сезоне и в следующем все наладиться.

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