Комбаров и Глушаков полетят на первый сбор «Спартака». Клуб не планирует продавать футболистов

Руководство «Спартака» не намерено продавать или отдавать в аренду полузащитника Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова.

Оба футболиста полетят на первый сбор московского клуба.

Ранее главный тренер Массимо Каррера поддержал обоих игроков.

В нынешнем сезоне Глушаков провел в РФПЛ 22 матча (четыре гола и одна результативная передача), Комбаров – 25 игр (четыре голевых паса).