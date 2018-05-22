Комбаров и Глушаков полетят на первый сбор «Спартака». Клуб не планирует продавать футболистов

может отдых пойдет ребятам на пользу и они смогут нормально играть в след году... главное приносить пользу на поле и в раздевалке
Руководство «Спартака» не намерено продавать или отдавать в аренду полузащитника Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова.
Оба футболиста полетят на первый сбор московского клуба.
Ранее главный тренер Массимо Каррера поддержал обоих игроков.
В нынешнем сезоне Глушаков провел в РФПЛ 22 матча (четыре гола и одна результативная передача), Комбаров – 25 игр (четыре голевых паса).