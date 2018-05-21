Романцев: «В «Спартаке» дураки не играют»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о самостоятельной тренерской работе бывших игроков московского клуба.

«Смотрю, как трудятся мои ребята и молодею. А еще вспоминаю, как они смотрелись на поле – ни им, ни мне стыдно не было. Потому, верю, что и в новом деле себя покажут.

Помнится, Николай Петрович Старостин говорил, что в «Спартаке» дураки не играют. Значит, сумеют понять, что тренерство требует от них всего того, чем были сильны как футболисты – веры в себя, смелости, умения чувствовать игру. И даже большего!» – сказал Романцев.

Андрей Тихонов вместе с «Крыльями Советов» и Дмитрий Аленичев с «Енисеем» по итогам нынешнего сезона вышли в РФПЛ.