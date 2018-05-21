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    Романцев: «В «Спартаке» дураки не играют»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о самостоятельной тренерской работе бывших игроков московского клуба.

    «Смотрю, как трудятся мои ребята и молодею. А еще вспоминаю, как они смотрелись на поле – ни им, ни мне стыдно не было. Потому, верю, что и в новом деле себя покажут.

    Помнится, Николай Петрович Старостин говорил, что в «Спартаке» дураки не играют. Значит, сумеют понять, что тренерство требует от них всего того, чем были сильны как футболисты – веры в себя, смелости, умения чувствовать игру. И даже большего!» – сказал Романцев.

    Андрей Тихонов вместе с «Крыльями Советов» и Дмитрий Аленичев с «Енисеем» по итогам нынешнего сезона вышли в РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2018 23:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 23 мая 2018, 10:57

      Пусть им всем сопутствует удача.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 22 мая 2018, 11:35

      Удачи им, но не против нас)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 10:58

      дай Бог чтобы они как тренеры дальше прогрессировали и покоряли новые вершины!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 22 мая 2018, 09:49

      от переизбытка ума отдали чемпионство,кубок и подарили коням ЛЧ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 22 мая 2018, 05:01

      Даааа.....Что есть,то и есть!На тренерских мостиках в вышке добрая треть Романцевско-Ярцевских воспитанников!Это очень приятно видеть!Жаль что нынешнему Спартаку(не в обиду Каррере)далековато до того Спартака, когда его тренировали Бесков-Романцев-Ярцев.Но предела совершенству нет.Нынешний Спартак по своему хорош.Ждём новых побед!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 мая 2018, 00:34

      Вот Вам и ответ по поводу популярности тех или иных клубов.Примерно половина выходцев из Спартака, будут тренеровать команды РФПЛ в предстоящем первенстве этого года.
      Вот так воть.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > Мары 22 мая 2018, 00:43

      Откуда такие сведения? 1) Тренерские штабы ещё изменятся. 2)Даже если это правда, то будем считать цыплят по-осени,т.е по окончании сезона.

      0
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > multiscan 22 мая 2018, 00:45

      1. Вадим Евсеев, Амкар, 1993-1999 гг. ( игрок)
      2. Дмитрий Парфенов, Урал. 1998-2005 гг. (игрок)
      3. Дмитрий Аленичев, Енисей. 2004- 2006 гг. (игрок). 2015- 2016 гг. ( тренер)
      4. Андрей Тихонов , Крылья Слветов. 1992-2000 гг. (игрок). 2011-2012, 2013-2014 (тренер)
      5. Игорь Ледяхов, Ахмат. 2008- 2009, 2011- 2013 ( тренер).
      6. Валерий Карпин, Ростов. 1992-1994 (игрок). 2009- 2014 (тренер).
      7. Массимо Каррера. 2016- н.в. (тренер)
      8. Юрий семин, Локомотив. 1965- 1967 (игрок).

      Читайте внимательно:Примерно половина выходцев из Спартака, будут тренеровать команды РФПЛ в предстоящем первенстве этого года.

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Мары 22 мая 2018, 04:30

      Серьёзный аргумент!

      6
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Мары 22 мая 2018, 12:22

      Ваши сведения несколько притянуты за уши! Каррера в "Спартаке" - засланный казачок и уж никаким боком не выходец из "Спартака".Евсеев - воспитанник московского "Динамо", Аленичева воспитанником "Спартака" назвать можно, но начинал он в Великих Луках. По такому же пути прошёл и Тихонов. Ледяхов подавляющую часть карьеры провёл в Испании. Карпин начинал карьеру в Эстонии, заканчивал в Испании, так что спартаковский период у него ощутимо короче, чем испанский.По Вашему же принципу, все, кто поиграл в "Спартаке" - спартаковцы.

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > multiscan 22 мая 2018, 12:43

      Алексей, ты читать умеешь ?Прочитай ещё раз, что я написал и найди хоть одну ошибку.Сёмин у нас играл ? Играл. Выходил он из Спартака ? Выходил.Тогда какого лешего ты мне тут фигу клеишь ?

      -2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Мары 22 мая 2018, 14:09

      До "Спартака" были ещё команды.После-тоже. Дольше, чем в "Спартаке", Сёмин, например, пробыл в киевском "Динамо", я уж молчу о "Локомотиве". Так с какого бодуна он -выходец из "Спартака"? А не из Киева или "Локомотива", которому отдал бОльшую часть жизни. Так можно посчитать спартаковцем гипотетического Васю Пупкина, проведшего за "Спартак" одну игру!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > multiscan 22 мая 2018, 14:17

      Расшифрую для особо одарённых.
      Начинал Сёмин в орловском Спартаке.В фарм клубе Спартака московского.Это в наше время каждый суслик агроном, а тогда была строгая иерархия.Из орловского Спартака его взял к себе Спартак московский.Далее пошёл по другим клубам.Не путай понятий воспитанник клуба и выходец.
      Ю эндестенд ?

      -2
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      Рейтинг: +1501

      777+ 22 мая 2018, 00:32

      Нынешнем руководству Спартака до Старостина очень далеко! От этого и все беды команды!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 22 мая 2018, 00:19

      Спартак лучший!

      5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 мая 2018, 00:03

      Вперёд Спартак!!!+++

      7
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