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Романцев: «В «Спартаке» дураки не играют»

21 мая 2018, 23:50
18

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о самостоятельной тренерской работе бывших игроков московского клуба.

«Смотрю, как трудятся мои ребята и молодею. А еще вспоминаю, как они смотрелись на поле – ни им, ни мне стыдно не было. Потому, верю, что и в новом деле себя покажут.

Помнится, Николай Петрович Старостин говорил, что в «Спартаке» дураки не играют. Значит, сумеют понять, что тренерство требует от них всего того, чем были сильны как футболисты – веры в себя, смелости, умения чувствовать игру. И даже большего!» – сказал Романцев.

Андрей Тихонов вместе с «Крыльями Советов» и Дмитрий Аленичев с «Енисеем» по итогам нынешнего сезона вышли в РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1526936594
Вперёд Спартак!!!+++
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Грыззь
1526937560
Спартак лучший!
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777+
1526938320
Нынешнем руководству Спартака до Старостина очень далеко! От этого и все беды команды!
Ответить
Мары
1526938461
Вот Вам и ответ по поводу популярности тех или иных клубов.Примерно половина выходцев из Спартака, будут тренеровать команды РФПЛ в предстоящем первенстве этого года. Вот так воть.
Ответить
Krossmen73
1526954484
Даааа.....Что есть,то и есть!На тренерских мостиках в вышке добрая треть Романцевско-Ярцевских воспитанников!Это очень приятно видеть!Жаль что нынешнему Спартаку(не в обиду Каррере)далековато до того Спартака, когда его тренировали Бесков-Романцев-Ярцев.Но предела совершенству нет.Нынешний Спартак по своему хорош.Ждём новых побед!
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vodomut
1526971763
от переизбытка ума отдали чемпионство,кубок и подарили коням ЛЧ
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OfaZavr
1526975923
дай Бог чтобы они как тренеры дальше прогрессировали и покоряли новые вершины!
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tesch
1526978112
Удачи им, но не против нас)
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zigbert
1527062249
Пусть им всем сопутствует удача.
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