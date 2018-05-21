Конте может покинуть «Челси» в ближайшие дни

Скоро никакой тренер не пойдет работать в Челси потому как им просто не дают этого делать в полном объеме .Конте вполне грамотный тренер и гнобить нужно не его а оборзевших игроков . За такие бабки ходят по полю "бычки" пинают . Не правильная политика у Абрамовича в отношении тренеров .
Главный тренер «Челси» Антонио Конте в ближайшие дни может быть уволен, несмотря на завоеванный 19 мая Кубок Англии. По итогам сезона команда не попала в Лигу чемпионов.
Ранее итальянец дал понять, что с уважением воспримет решение лондонцев об увольнении с поста.
Конте работает в «Челси» с 2016 года и выиграл с клубом АПЛ.