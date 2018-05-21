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    Конте может покинуть «Челси» в ближайшие дни

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в ближайшие дни может быть уволен, несмотря на завоеванный 19 мая Кубок Англии. По итогам сезона команда не попала в Лигу чемпионов.

    Ранее итальянец дал понять, что с уважением воспримет решение лондонцев об увольнении с поста.

    Конте работает в «Челси» с 2016 года и выиграл с клубом АПЛ.

    Источник: Football Italia

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    21.05.2018 20:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 22 мая 2018, 03:16

      Скоро никакой тренер не пойдет работать в Челси потому как им просто не дают этого делать в полном объеме .Конте вполне грамотный тренер и гнобить нужно не его а оборзевших игроков . За такие бабки ходят по полю "бычки" пинают . Не правильная политика у Абрамовича в отношении тренеров .

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 21 мая 2018, 22:25

      Хочу , чтобы он остался. Мне кажется ,что он знает, что делает.

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 21 мая 2018, 21:20

      Диз команду,если команда хочет чтобы Конте ушёл

      0
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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 21 мая 2018, 20:38

      Жаль очень Жаль.

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