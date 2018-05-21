Конте может покинуть «Челси» в ближайшие дни

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в ближайшие дни может быть уволен, несмотря на завоеванный 19 мая Кубок Англии. По итогам сезона команда не попала в Лигу чемпионов.

Ранее итальянец дал понять, что с уважением воспримет решение лондонцев об увольнении с поста.

Конте работает в «Челси» с 2016 года и выиграл с клубом АПЛ.