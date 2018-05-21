Вальверде: «Об Иньесте будут помнить очень долго»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уверен, что о полузащитнике команды Андресе Иньесте будут помнить еще очень долго после ухода из каталонского клуба.

«Иньеста? О таких игроках очень долго помнят. Они неповторимы и имеют историческую значимость. О них будут помнить все до последней мелочи», – заявил Вальверде.

Матч 38-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал Сосьедад» (1:0) стал для Иньесты последним в составе каталонцев. Он игра за основную команду «Барселоны» с 2002 года, став за это время девять раз чемпионом Испании, выиграв шесть национальных Кубков и четыре Лиги чемпионов.