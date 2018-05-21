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    Вальверде: «Об Иньесте будут помнить очень долго»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уверен, что о полузащитнике команды Андресе Иньесте будут помнить еще очень долго после ухода из каталонского клуба.

    «Иньеста? О таких игроках очень долго помнят. Они неповторимы и имеют историческую значимость. О них будут помнить все до последней мелочи», – заявил Вальверде.

    Матч 38-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал Сосьедад» (1:0) стал для Иньесты последним в составе каталонцев. Он игра за основную команду «Барселоны» с 2002 года, став за это время девять раз чемпионом Испании, выиграв шесть национальных Кубков и четыре Лиги чемпионов.

    Источник: Marca

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    21.05.2018 07:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 11:05

      бесспорно, таких игроков мало, супер профессионал с прекрасными человеческими качествами!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 09:21

      Еще бы. Верой и правдой служил одному клубу. Пример для будущих звезд.

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