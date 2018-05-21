Болельщики «Енисея» отпраздновали выход команды в РФПЛ

Накануне состоялся ответный стыковой матч за право участия в российской Премьер-лиге в следующем сезоне, в котором встречались «Анжи» и «Енисей». Игра завершилась со счетом 4:3 (0:3 – первый матч). Таким образом, красноярская команда вышла в РФПЛ, а «Анжи» вылетел в ФНЛ.

Болельщики «Енисея» радостно отпраздновали успех своей команды после этой встречи.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 20 мая 2018 г.