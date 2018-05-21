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    Болельщики «Енисея» отпраздновали выход команды в РФПЛ

    Накануне состоялся ответный стыковой матч за право участия в российской Премьер-лиге в следующем сезоне, в котором встречались «Анжи» и «Енисей». Игра завершилась со счетом 4:3 (0:3 – первый матч). Таким образом, красноярская команда вышла в РФПЛ, а «Анжи» вылетел в ФНЛ.

    Болельщики «Енисея» радостно отпраздновали успех своей команды после этой встречи.

    Источник: Twitter

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    21.05.2018 06:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 21 мая 2018, 12:01

      Хорошо, что СКА Хабаровск вылетел из РФПЛ- больно далеко туда летать. Красноярск ближе.
      В Махачкалу все равно из болельщиков топовых российских команд никто не ездил.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 мая 2018, 09:43

      а толку играть им в Красноярске не разрешат и будут болелы смотреть на своих по телику

      0
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      ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Garrincha58 22 мая 2018, 19:35

      до октября реконструкция центрального стадиона, после этого есть где играть... хотят старт по максимум на выезде...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 21 мая 2018, 09:36

      Красноярск? Почему бы и нет! Поздравления!

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 09:14

      Для них это конечно ВЕЛИКАЯ радость.

      5
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 21 мая 2018, 09:05

      Им там в Махачкале трендюлей не выписали за этот ор посреди улицы?

      -1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 мая 2018, 07:29

      а почему кричалки армейские? )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > Barmaleushka 21 мая 2018, 09:28

      гы...))

      1
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