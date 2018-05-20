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    Зырянов: «В ФНЛ люди играют за премии, чтобы прокормить семьи»

    Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал об отличиях между ФНЛ и РФПЛ.

    «Говорят, что уровень ФНЛ радикально отличается от уровня Премьер-лиги? А посмотрите, кто играл в финале Кубка России: команда ФНЛ и команда, вылетевшая в ФНЛ. Значит, уровень лиги неплохой. На стадии 1/16 финала Кубка клубы из ФНЛ принимают дома команды Премьер-лиги. И всем гостям приходится тяжело. Это говорит о том, что на один-два матча команды ФНЛ всегда могут настроиться.

    Не скажу, что здесь мало футбола, но в этой лиге люди играют за премии, чтобы прокормить семьи. Некоторые стремятся показывать хороший футбол, а некоторые просто бьются. Это не ПФЛ, где еще можно играть в футбол, и не Премьер-лига, где тоже дают играть. Здесь нужно биться и проявлять характер», – сказал Зырянов.

    Источник: Р-Спорт

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    20.05.2018 12:12
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 21:14

      Не совсем и плохая у них зарплата по сравнению с простым народом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 мая 2018, 20:22

      ну я думаю не все так плохо.. навряд ли там люди бедствуют прям в случае стабильного финансирования клубов..
      но с другой стороны кто на что учился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 20 мая 2018, 18:44

      бедолаги жрут черные сухари на золотых тарелках.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 20 мая 2018, 17:23

      ФНЛ=Чемпионшип)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 17:10

      зарплаты и в ФНЛ и в ПФЛ очень даже неплохие по меркам обычных людей, не им уж жаловаться точно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 мая 2018, 14:18

      Помнится как-то Семшов жалился, что если-бы знакомые денег не занимали, то семье пришлось-бы голодать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 20 мая 2018, 14:02

      ...бедные,икры черной недоедают,Кайены не на что заправлять...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2018, 13:48

      Зыря разочаровал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 20 мая 2018, 13:35

      Если за такие зарплаты вы называете ".. чтобы прокормить семью.." тогда как назвать тех чьи зарплаты 10-20 тыс.руб в месяц, .. Чтоб выжить?

      4
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      ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 > Avaretz 20 мая 2018, 13:36

      зажрались

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 20 мая 2018, 13:35

      Может он хотел сказать--"прокормить семью на Мальдивах".

      2
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