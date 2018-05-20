Зырянов: «В ФНЛ люди играют за премии, чтобы прокормить семьи»

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал об отличиях между ФНЛ и РФПЛ.

«Говорят, что уровень ФНЛ радикально отличается от уровня Премьер-лиги? А посмотрите, кто играл в финале Кубка России: команда ФНЛ и команда, вылетевшая в ФНЛ. Значит, уровень лиги неплохой. На стадии 1/16 финала Кубка клубы из ФНЛ принимают дома команды Премьер-лиги. И всем гостям приходится тяжело. Это говорит о том, что на один-два матча команды ФНЛ всегда могут настроиться.

Не скажу, что здесь мало футбола, но в этой лиге люди играют за премии, чтобы прокормить семьи. Некоторые стремятся показывать хороший футбол, а некоторые просто бьются. Это не ПФЛ, где еще можно играть в футбол, и не Премьер-лига, где тоже дают играть. Здесь нужно биться и проявлять характер», – сказал Зырянов.