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  • Зырянов: «В ФНЛ люди играют за премии, чтобы прокормить семьи»

Зырянов: «В ФНЛ люди играют за премии, чтобы прокормить семьи»

20 мая 2018, 12:12
23

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал об отличиях между ФНЛ и РФПЛ.

«Говорят, что уровень ФНЛ радикально отличается от уровня Премьер-лиги? А посмотрите, кто играл в финале Кубка России: команда ФНЛ и команда, вылетевшая в ФНЛ. Значит, уровень лиги неплохой. На стадии 1/16 финала Кубка клубы из ФНЛ принимают дома команды Премьер-лиги. И всем гостям приходится тяжело. Это говорит о том, что на один-два матча команды ФНЛ всегда могут настроиться.

Не скажу, что здесь мало футбола, но в этой лиге люди играют за премии, чтобы прокормить семьи. Некоторые стремятся показывать хороший футбол, а некоторые просто бьются. Это не ПФЛ, где еще можно играть в футбол, и не Премьер-лига, где тоже дают играть. Здесь нужно биться и проявлять характер», – сказал Зырянов.

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Зенит-2 Зырянов Константин
Комментарии (23)
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пряник929
1526807780
А в России еще и работают за зарплату в 7000 рублей и живут....
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giluxa1963
1526808975
оно и видно как в последнем туре все играли за премии и видно не маленькие
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Боцман59rus
1526809972
забирай шатова и на завод, там меньше устают и платят зарплату, правда без премий
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LAY394
1526812184
зырян вы че там все *********** что ли???
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shinnik
1526812298
Кость,у тебя семья голодает? Что за пурга...
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LAY394
1526812323
самая маленькая зп 200 тысяч без премий... голодные б ля....
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val-berezko
1526812506
Может он хотел сказать--"прокормить семью на Мальдивах".
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Avaretz
1526812526
Если за такие зарплаты вы называете ".. чтобы прокормить семью.." тогда как назвать тех чьи зарплаты 10-20 тыс.руб в месяц, .. Чтоб выжить?
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OfaZavr
1526825452
зарплаты и в ФНЛ и в ПФЛ очень даже неплохие по меркам обычных людей, не им уж жаловаться точно.
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zigbert
1526840073
Не совсем и плохая у них зарплата по сравнению с простым народом.
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