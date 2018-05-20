«Енисей» в случае выхода в РФПЛ начнет сезон в Томске, Тюмени или Екатеринбурге

Стало известно место проведения домашних матчей «Енисея» на старте следующего сезона, если команда выйдет в РФПЛ. Так, рассматриваются варианты с Томском и Тюменью. С меньшей вероятностью красноярцы будут встречать соперников в Екатеринбурге.

Дело в том, что «Енисей» не располагает ни одним пригодным для РФПЛ стадионом в столице Красноярского края.

Сибиряки сегодня, 20 мая, проведут ответный матч против «Анжи» за место в РФПЛ.