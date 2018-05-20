Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Енисей» в случае выхода в РФПЛ начнет сезон в Томске, Тюмени или Екатеринбурге

    Стало известно место проведения домашних матчей «Енисея» на старте следующего сезона, если команда выйдет в РФПЛ. Так, рассматриваются варианты с Томском и Тюменью. С меньшей вероятностью красноярцы будут встречать соперников в Екатеринбурге.

    Дело в том, что «Енисей» не располагает ни одним пригодным для РФПЛ стадионом в столице Красноярского края.

    Сибиряки сегодня, 20 мая, проведут ответный матч против «Анжи» за место в РФПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2018 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 21 мая 2018, 06:17

      Браво Енисей, браво РФС....Что-то напоминает Анжи из Махачкалы и Тосно из Тосно. Первые выступали не у себя , вторые там же , и вы туда же....... Ну уж давайте тогда во Владик или в Хабару....... Хоть питеро-московских на перелёты разведёте-шансов поболее на спех не вылететь будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 мая 2018, 23:55

      Порадуйте томичей...они ещё сами недавно в РПЛ играли)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 мая 2018, 23:36

      Ну и чего в РФПЛ выходили? У Тосны стадиона нет, у Красноярска нет, у Танбова нет и все нормально, а у Амкара стадион есть, а ему лицензию не дают. В чем дело, господа! Опять футбол в манеже будем смотреть?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > prezent2017 21 мая 2018, 06:23

      МАнеж в Красноярске в самый раз- в мае только снег выпадать гарантированно прекращается, а в Сентябре-октябре уже его ждём с морозами , так что манеж это получше чем матч спартак-...... с красным мячом, который не видать. Это вам не распил-арену строить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      VOLK83 20 мая 2018, 23:10

      Это говори, о том, что в каждом крупном городе ( да и не только крупном) должен быть современный по мировым меркам стадион! А учитывая наши климатические условия и сдвижная крыша должна быть везде!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > VOLK83 21 мая 2018, 06:29

      Ты.....это ...... помалкивай........А то начнут везде РАСПИЛ-АРЕНЫ строить, по 10-20 лет.В России каждую хорошую идею так могут повернуть , что потом ......МАМА НЕ ГОРЮЙ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 20 мая 2018, 20:50

      Видимо участие в РФПЛ, свалилось как снежный ком на руководителей Енисея.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 16:59

      жаль что проблема возникает порою, вроде и добилась команда играть в РФПЛ а вынуждена мыкаться по чужим стадионам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      lebron777 20 мая 2018, 15:54

      на уя на уя... да может для того что б миллионный город порадовался , что в первые в истории команда будет играть в премьер лиге???да даже по телеку посмотреть , плевать . Интересно же всё равно . Есть стадион , и не хуже чем у половины команд РФПЛ , просто на реконструкции . Всё будет . Если год продержутся , то следующий сезон будет на нормальном стадионе , Стадион подчеркиваю , а не как у некоторых жалкие трибуны на 7 рядов по периметру . Вперед Енисей!!!! Аленичев , Титов спасибо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2018, 13:51

      а на уя такая команда, одна без адреса покинула, а другая такая же вышла и вот интересно по какой х... они прошли лицензию в РФПЛ если у них нет стадиона

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 20 мая 2018, 12:55

      может все-таки хоккей?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Боцман59rus 21 мая 2018, 06:36

      Конечно хоккей и не только с мячом , но и футбола хочется, ты не поверишь - и регби хотим, баскетбол тоже с волейболом....... Или что , всё москвичам , питерцам и казанцам, а вам холопы не до развлечений-ARBEITEN-ARBEITEN

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 20 мая 2018, 12:52

      Лучше бы они сейчас думали об игре , а не о стадионах.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11