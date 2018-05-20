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    Денисов: «За карьеру у меня было уже пять конфликтов. Во всех виноват я сам»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поговорил о своем поведении по ходу карьеры. Хавбек подсчитал, устроителем скольких конфликтов он был.

    «Некоторое время назад я копался в себе очень глубоко. Дело в том, что у меня уже было пять конфликтов. В них виню только себя. Это все уроки, которые помогут мне жить дальше», – заявил футболист.

    Ранее игрок отметил, что у него сложный характер.

    Источник: YouTube

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    20.05.2018 08:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 20 мая 2018, 13:44

      Когда я писал что виноват сам Денисов, то со мной никто не соглашался. Вот вам дорогие друзья и ответ самого виновника

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 мая 2018, 10:51

      Хоть признался. А усатый таракан не может, потому что говночеловек

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