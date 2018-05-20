Денисов: «За карьеру у меня было уже пять конфликтов. Во всех виноват я сам»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поговорил о своем поведении по ходу карьеры. Хавбек подсчитал, устроителем скольких конфликтов он был.

«Некоторое время назад я копался в себе очень глубоко. Дело в том, что у меня уже было пять конфликтов. В них виню только себя. Это все уроки, которые помогут мне жить дальше», – заявил футболист.

Ранее игрок отметил, что у него сложный характер.