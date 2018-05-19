«Вест Хэм» расстался с Коллинсом по электронной почте. Игрок провел 11 сезонов в клубе

«Вест Хэм» принял решение не продлевать контракт с защитником Джеймсом Коллинсом. Клуб оповестил игрока об этом по электронной почте.

Болельщики «молотобойцев» раскритиковали руководство клуба. Сообщается, что после прихода нового главного тренера в команду решение по Коллинсу могут изменить.

Коллинс перешел в «Вест Хэм» из «Кардиффа» в 2005 году. В 2009 году он ушел в аренду в «Астон Виллу» и вернулся в лондонский клуб в 2012 году.

34-летний защитник провел за «Вест Хэм» 214 матчей.