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    «Вест Хэм» расстался с Коллинсом по электронной почте. Игрок провел 11 сезонов в клубе

    «Вест Хэм» принял решение не продлевать контракт с защитником Джеймсом Коллинсом. Клуб оповестил игрока об этом по электронной почте.

    Болельщики «молотобойцев» раскритиковали руководство клуба. Сообщается, что после прихода нового главного тренера в команду решение по Коллинсу могут изменить.

    Коллинс перешел в «Вест Хэм» из «Кардиффа» в 2005 году. В 2009 году он ушел в аренду в «Астон Виллу» и вернулся в лондонский клуб в 2012 году.

    34-летний защитник провел за «Вест Хэм» 214 матчей.

    Источник: Daily Mail

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    19.05.2018 19:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 19 мая 2018, 20:07

      Не красиво конечно же.

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