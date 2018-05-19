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  • Непомнящий: «Фигура Карреры в «Спартаке» на сегодняшний день оптимальная»

Непомнящий: «Фигура Карреры в «Спартаке» на сегодняшний день оптимальная»

19 мая 2018, 18:48
8

Российский специалист Валерий Непомнящий считает правильным решение совета директоров «Спартака» не увольнять главного тренера команды Массимо Карреру, несмотря на невыполнение поставленных на сезон задач.

«Мой респект руководителям клуба. После того, как был упущен Кубок и не попали в групповой этап Лиги чемпионов, у руководителей хватило мудрости. Каррера управлял командой. Конечно, уметь быть лидером – непросто.

Фигура Карреры на сегодняшний день оптимальная. Ему удавалось варьировать составом, но в этом сезоне этого не получалось. Но это естественная история. Важно, чтобы Каррера умел готовить игроков к кубковым матчам», – сказал Непомнящий.

Перед началом сезона-2017/18 руководством красно-белых были озвучены задачи: выигрыш Кубка России и прямая путевка в Лигу чемпионов. Ни одна из них выполнена не была.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Непомнящий Валерий Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Мары
1526745564
Спасибо Валерий. Мы того же мнения. Массимо форева !!!
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zigbert
1526752280
Все сказал по делу.
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Blossiya
1526756060
Когда говорят, что нужен более опытный, я недоумеваю. Руководитель сельского клуба необязательно станет отличным директором Большого театра. Да и прошлый опыт мало кому помогает в таком деле как управление командой. Манчини вам в пример. Каждая команда в каждом сезоне - новая. Десятки привходящих факторов могут сыграть свою роль так, что никакой опыт не поможет. Важнее стрессоустойчивость , умение чувствовать настроение в коллективе, преданность делу, неинтриганство. Все это есть у Карреры. Как и способность брать на себя ответственность, а не ссылаться бесконечно на судей, погоду, природу и прочее.
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orech
1526756236
Каррера стал своим. Удачи ему и нам!
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FlaMe2026
1526756805
Каррера в обороне мало-мальски порядок навёл....а то был проходной двор!
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Eddyson
1526757530
Леонид бы может и взбрыкнул по привычке, особливо после вылета из КР, но сегодня реально трудно представить на тренерском мостике кого-либо, кроме Массимо. Успехов ему и команде в следующем сезоне. Сдается, для Карреры он будет определяющим.
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Кнут Юхансон
1526762378
Нужно усиление, особенно в защиту
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OfaZavr
1526832593
все верно и по делу сказал, с Каррерой нам очень повезло, вот бы еще летом защиту укрепить и некоторые ошибки прошлого сезона постараться исправить.
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