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    Непомнящий: «Фигура Карреры в «Спартаке» на сегодняшний день оптимальная»

    Российский специалист Валерий Непомнящий считает правильным решение совета директоров «Спартака» не увольнять главного тренера команды Массимо Карреру, несмотря на невыполнение поставленных на сезон задач.

    «Мой респект руководителям клуба. После того, как был упущен Кубок и не попали в групповой этап Лиги чемпионов, у руководителей хватило мудрости. Каррера управлял командой. Конечно, уметь быть лидером – непросто.

    Фигура Карреры на сегодняшний день оптимальная. Ему удавалось варьировать составом, но в этом сезоне этого не получалось. Но это естественная история. Важно, чтобы Каррера умел готовить игроков к кубковым матчам», – сказал Непомнящий.

    Перед началом сезона-2017/18 руководством красно-белых были озвучены задачи: выигрыш Кубка России и прямая путевка в Лигу чемпионов. Ни одна из них выполнена не была.

    Источник: Спорт FM

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    19.05.2018 18:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2018, 19:09

      все верно и по делу сказал, с Каррерой нам очень повезло, вот бы еще летом защиту укрепить и некоторые ошибки прошлого сезона постараться исправить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +234

      Кнут Юхансон 19 мая 2018, 23:39

      Нужно усиление, особенно в защиту

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 19 мая 2018, 22:18

      Леонид бы может и взбрыкнул по привычке, особливо после вылета из КР, но сегодня реально трудно представить на тренерском мостике кого-либо, кроме Массимо. Успехов ему и команде в следующем сезоне. Сдается, для Карреры он будет определяющим.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      FlaMe2026 19 мая 2018, 22:06

      Каррера в обороне мало-мальски порядок навёл....а то был проходной двор!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      orech 19 мая 2018, 21:57

      Каррера стал своим. Удачи ему и нам!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 19 мая 2018, 21:54

      Когда говорят, что нужен более опытный, я недоумеваю. Руководитель сельского клуба необязательно станет отличным директором Большого театра. Да и прошлый опыт мало кому помогает в таком деле как управление командой. Манчини вам в пример. Каждая команда в каждом сезоне - новая. Десятки привходящих факторов могут сыграть свою роль так, что никакой опыт не поможет. Важнее стрессоустойчивость , умение чувствовать настроение в коллективе, преданность делу, неинтриганство. Все это есть у Карреры. Как и способность брать на себя ответственность, а не ссылаться бесконечно на судей, погоду, природу и прочее.

      6
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 19 мая 2018, 20:51

      Все сказал по делу.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 мая 2018, 18:59

      Спасибо Валерий.
      Мы того же мнения.
      Массимо форева !!!

      3
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