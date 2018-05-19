Непомнящий: «Фигура Карреры в «Спартаке» на сегодняшний день оптимальная»

Российский специалист Валерий Непомнящий считает правильным решение совета директоров «Спартака» не увольнять главного тренера команды Массимо Карреру, несмотря на невыполнение поставленных на сезон задач.

«Мой респект руководителям клуба. После того, как был упущен Кубок и не попали в групповой этап Лиги чемпионов, у руководителей хватило мудрости. Каррера управлял командой. Конечно, уметь быть лидером – непросто.

Фигура Карреры на сегодняшний день оптимальная. Ему удавалось варьировать составом, но в этом сезоне этого не получалось. Но это естественная история. Важно, чтобы Каррера умел готовить игроков к кубковым матчам», – сказал Непомнящий.

Перед началом сезона-2017/18 руководством красно-белых были озвучены задачи: выигрыш Кубка России и прямая путевка в Лигу чемпионов. Ни одна из них выполнена не была.