Роналду и Карвахаль – в заявке «Реала» на игру с «Вильярреалом»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и защитник Даниэль Карвахаль попали в заявку мадридской команды на матч последнего 38-го тура Примеры против «Вильярреала».

Португалец не выходил на поле последние 10 дней, после того, как 9 мая получил небольшое повреждение в игре 36-го тура с «Севильей» (2:3). Испанец же находился в лазарете с 25 апреля. Он травмировался в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

Ранее уже сообщалось, что оба футболиста возобновили тренировки в общей группе.

Матч «Вильярреал» – «Реал» состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.