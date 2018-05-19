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    Роналду и Карвахаль – в заявке «Реала» на игру с «Вильярреалом»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и защитник Даниэль Карвахаль попали в заявку мадридской команды на матч последнего 38-го тура Примеры против «Вильярреала».

    Португалец не выходил на поле последние 10 дней, после того, как 9 мая получил небольшое повреждение в игре 36-го тура с «Севильей» (2:3). Испанец же находился в лазарете с 25 апреля. Он травмировался в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1).

    Ранее уже сообщалось, что оба футболиста возобновили тренировки в общей группе.

    Матч «Вильярреал» – «Реал» состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Реал»

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    19.05.2018 15:45
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