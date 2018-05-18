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    «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на Буффона

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может следующий сезон начать в составе одного из клубов английской Премьер-лиги.

    В услугах 40-летнего вратаря заинтересованы в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». Ранее Буффон заявил, что по окончании этого сезона покинет «Ювентус», но не завершит свою профессиональную карьеру.

    Также в Буффоне заинтересован «ПСЖ».

    Источник: The Sun

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    18.05.2018 08:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      ninashuranova 18 мая 2018, 12:09

      Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- https://bit.ly/2FXzipr

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 мая 2018, 10:12

      Псж и мс им то куда... Ливерпуль понятно у них голкипер дыра...

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      Рейтинг: +392

      A-Den 18 мая 2018, 10:12

      Та нет, в Европе играть не вариант

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 мая 2018, 08:38

      Пусть Дасаева еще рассмотрят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      Mazzola > RedWhiteFans2 18 мая 2018, 11:59

      Лучше Черчесова.

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