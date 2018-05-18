«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» претендуют на Буффона

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может следующий сезон начать в составе одного из клубов английской Премьер-лиги.

В услугах 40-летнего вратаря заинтересованы в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». Ранее Буффон заявил, что по окончании этого сезона покинет «Ювентус», но не завершит свою профессиональную карьеру.

Также в Буффоне заинтересован «ПСЖ».