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  • Миранчуки и Тарасов перед игрой с «Зенитом» провели ночь в клубе и курили кальян

Миранчуки и Тарасов перед игрой с «Зенитом» провели ночь в клубе и курили кальян

17 мая 2018, 21:35
29

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов подтвердил информацию, что его партнеры братья Миранчуки и Дмитрий Тарасов перед чемпионской игрой против санкт-петербургского «Зенита» (1:0) позволили себе посетить ночной клуб.

– В неделю чемпионского матча Миранчуков и Тарасова застали за кальяном в ночном клубе. Как ты, капитан команды, на это отреагировал?

– Никак. Все ребята знают: этот год я вел хороший образ жизни. Но сказать всем: вы тоже должны ложиться спать в 9 вечера и жить одним «Локомотивом» – я не имею права. Поэтому не мне их осуждать.

– Про 9 вечера – это же образно? Во сколько ты ложишься?

– Рано. В 9 я уже в кровати. Если какие-то мероприятия, бывает, позже, в 11-11.30. Просыпаюсь в 7-8.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (29)
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mialkov
1526582411
Ну зачем выискивать всякое дерьмо? У каждого есть своя личная жизнь и не хер в ней копаться!!!
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bset
1526582868
Как говорится, победителей не судят. Проиграли бы - тогда бы и обсуждали.
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multiscan
1526583081
От Экс-Бузова ожидать можно было чего угодно. Но от Миранчуков я такого не ожидал.
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ljrljr0505
1526583284
Победителей не судят. То, что Миранчуки сбавили обороты в концовке сезона всем понятно, но... ЛОКО выиграл самую важную игру чемпионата. Может это станет хорошей приметой...
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трениришко
1526583612
а игроки зенита в это время дрочили
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nemolod
1526585028
Ребята молодые,поэтому 9 вечера для них-детское время,а средства позволяют побыть в ночном клубе и наверняка они там пробыли не до утра и скорее всего без кальяна,иначе на поле они и полтайма не пробежали!
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zigbert
1526586623
Иногда можно позволить себе расслабится ,главное что бы это не стало нормой жизни.
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VVM1964
1526588016
А вид такой как будто всю ночь спали - молодость , а вот если к примеру Игнашевич всю ночь пил , курил и с бабами кувыркался по нему было бы заметно , а вот Семин ни пил ни курил , на баб даже не смотрел , а вид такой , что ..." грешен " - ( интерпретация Задорного ) . )))))
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Nesterenko
1526603464
Название данной статьи не соответствует содержимому. Денисов не говорил такие слова, он сказал что сам за себя отвечает. Авторы Бомбардира, если вы любите писать придуманную помойку, то ваше в жёлтой газете. Либо бы просто идиоты.
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OfaZavr
1526630556
все пытаются какой-то сор в избе найти и попросить его вынести) а Игорь правильно все ответил и на провокации не поддался.
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