Миранчуки и Тарасов перед игрой с «Зенитом» провели ночь в клубе и курили кальян

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов подтвердил информацию, что его партнеры братья Миранчуки и Дмитрий Тарасов перед чемпионской игрой против санкт-петербургского «Зенита» (1:0) позволили себе посетить ночной клуб.

– В неделю чемпионского матча Миранчуков и Тарасова застали за кальяном в ночном клубе. Как ты, капитан команды, на это отреагировал?

– Никак. Все ребята знают: этот год я вел хороший образ жизни. Но сказать всем: вы тоже должны ложиться спать в 9 вечера и жить одним «Локомотивом» – я не имею права. Поэтому не мне их осуждать.

– Про 9 вечера – это же образно? Во сколько ты ложишься?

– Рано. В 9 я уже в кровати. Если какие-то мероприятия, бывает, позже, в 11-11.30. Просыпаюсь в 7-8.