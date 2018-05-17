Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миранчуки и Тарасов перед игрой с «Зенитом» провели ночь в клубе и курили кальян

    Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов подтвердил информацию, что его партнеры братья Миранчуки и Дмитрий Тарасов перед чемпионской игрой против санкт-петербургского «Зенита» (1:0) позволили себе посетить ночной клуб.

    – В неделю чемпионского матча Миранчуков и Тарасова застали за кальяном в ночном клубе. Как ты, капитан команды, на это отреагировал?

    – Никак. Все ребята знают: этот год я вел хороший образ жизни. Но сказать всем: вы тоже должны ложиться спать в 9 вечера и жить одним «Локомотивом» – я не имею права. Поэтому не мне их осуждать.

    – Про 9 вечера – это же образно? Во сколько ты ложишься?

    – Рано. В 9 я уже в кровати. Если какие-то мероприятия, бывает, позже, в 11-11.30. Просыпаюсь в 7-8.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2018 21:35
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 мая 2018, 21:39

      да бред написан, это было сразу после матча с Краснодаром, когда Тарасов еще какому-то мясному хипарю в лоб заехал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2018, 11:02

      все пытаются какой-то сор в избе найти и попросить его вынести) а Игорь правильно все ответил и на провокации не поддался.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 мая 2018, 10:24

      Старая новость!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 мая 2018, 08:03

      бабские сплетни...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3843

      BP 18 мая 2018, 07:45

      ага, а Тарасов отрицал, что там был и не не мог устроить драку с болельщиком Спартака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 мая 2018, 06:36

      Главное , что выиграли , с кальяном или без , по барабану ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 18 мая 2018, 03:31

      Название данной статьи не соответствует содержимому. Денисов не говорил такие слова, он сказал что сам за себя отвечает. Авторы Бомбардира, если вы любите писать придуманную помойку, то ваше в жёлтой газете. Либо бы просто идиоты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 мая 2018, 23:54

      Разминка сильным не нужна.Разминка слабым не поможет.Как говорил мой сокурсник перед экзаменом.Но все равно содомиты!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 мая 2018, 23:52

      Во содомиты!!!Кастрировать всех!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 17 мая 2018, 23:41

      Это посвящение. Не покуришь кальян пацаны уважать не будут.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11