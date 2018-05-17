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    «Реал» поздравил «Атлетико» с победой в Лиге Европы

    Мадридский «Реал» отреагировал на победу своих соседей из «Атлетико» в финальном матче Лиги Европы над французским «Марселем» (3:0). Сливочные поздравили матрасников.

    «Поздравляем «Атлетико» с качественно проделанной работой в Лионе», – сказано в заявлении королевского клуба.

    «Реалу» 26 мая предстоит провести свой еврокубковый финал – в Лиге чемпионов против английского «Ливерпуля».

    «Атлетико» – уникальная команда. Цифры докажут

    Источник: Twitter

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    17.05.2018 01:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 17 мая 2018, 09:13

      Отличный сезон для Атлетико Мадрид. Серебро в чемпионате и победа в Лиге Европы. Симеоне красавчик

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