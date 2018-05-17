«Реал» поздравил «Атлетико» с победой в Лиге Европы

Мадридский «Реал» отреагировал на победу своих соседей из «Атлетико» в финальном матче Лиги Европы над французским «Марселем» (3:0). Сливочные поздравили матрасников.

«Поздравляем «Атлетико» с качественно проделанной работой в Лионе», – сказано в заявлении королевского клуба.

«Реалу» 26 мая предстоит провести свой еврокубковый финал – в Лиге чемпионов против английского «Ливерпуля».

«Атлетико» – уникальная команда. Цифры докажут