Фигу: «Мне не понравилось работать под руководством Манчини»

Бывший полузащитник «Интера» Луиш Фигу заявил, что не получил удовольствия от работы с экс-главным тренером «Зенита» Роберто Манчини в миланском клубе в период с 2005 по 2008 год.

Напомним, недавно специалист возглавил сборную Италии.

«Я никак не ассоциирую себя с Манчини. Надеюсь, он вернет Италию на тот уровень, которого заслуживает команда. При этом не скрою, что мне не понравился опыт работы с ним.

У меня нет положительных мыслей относительно Манчини, но я хочу, чтобы Италия вернула былую славу», – сказал Фигу.