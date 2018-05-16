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  • Фигу: «Мне не понравилось работать под руководством Манчини»

Фигу: «Мне не понравилось работать под руководством Манчини»

16 мая 2018, 17:59
18

Бывший полузащитник «Интера» Луиш Фигу заявил, что не получил удовольствия от работы с экс-главным тренером «Зенита» Роберто Манчини в миланском клубе в период с 2005 по 2008 год.

Напомним, недавно специалист возглавил сборную Италии.

«Я никак не ассоциирую себя с Манчини. Надеюсь, он вернет Италию на тот уровень, которого заслуживает команда. При этом не скрою, что мне не понравился опыт работы с ним.

У меня нет положительных мыслей относительно Манчини, но я хочу, чтобы Италия вернула былую славу», – сказал Фигу.

Источник: Skysports
Россия. Премьер-лига Италия Италия Интер Зенит Фигу Луиш Манчини Роберто
Комментарии (18)
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Федя Кабак
1526483160
А в России манчини запомнился нытиком и дерьмовым тренером)
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Klodus
1526483198
Да уже и новостей про Манчини хочется поменьше. Свалил и славненько.
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порт
1526484225
Болельщики "Зенита" с тобой солидарны.
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Garrincha58
1526484750
только за то что Фурсенко привез его в Россию да еще и раньше этого хотел, надо отстранить его от футбола навсегда
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insider_retro
1526485504
А работа в профессиональном спорте, вообще, не ассоциируется с жаркими объятиями и блеском в глазах в сторону коуча!.. Когда контракт подписывают, то там есть почти всё, кроме обязательств про улыбки и человеческие отношения... Один давит, другой пашет!..))
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OfaZavr
1526487928
уже не первый вот такой отзыв о Манчини, заставляет задуматься, а вскоре их может быть еще больше.
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Полная Канистра
1526488569
Фигу врать не станет всё выложил на чистоту манчини просто псевдо- тренер распиаренный только фусиком
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Caniggia
1526492671
Истину глаголит Фигу!
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Zenmaster
1526493244
У нас тоже -- печальный опыт !!!
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zigbert
1526497656
Фигу зря не будет говорить.
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