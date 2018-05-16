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    Фигу: «Мне не понравилось работать под руководством Манчини»

    Бывший полузащитник «Интера» Луиш Фигу заявил, что не получил удовольствия от работы с экс-главным тренером «Зенита» Роберто Манчини в миланском клубе в период с 2005 по 2008 год.

    Напомним, недавно специалист возглавил сборную Италии.

    «Я никак не ассоциирую себя с Манчини. Надеюсь, он вернет Италию на тот уровень, которого заслуживает команда. При этом не скрою, что мне не понравился опыт работы с ним.

    У меня нет положительных мыслей относительно Манчини, но я хочу, чтобы Италия вернула былую славу», – сказал Фигу.

    Источник: Skysports

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    16.05.2018 17:59
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 мая 2018, 01:04

      Луиш образно показал Манчини фигу...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 16 мая 2018, 23:08

      походу у манчини проблемы с общением на всех уровнях - от уборщицы до президента клуба.. не удивительно, что еще и лохом в тренерском деле оказался

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 22:07

      Фигу зря не будет говорить.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 16 мая 2018, 21:39

      Даёшь Семака !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 16 мая 2018, 20:55

      Палыча ВСЕ любят!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 мая 2018, 20:54

      У нас тоже -- печальный опыт !!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 16 мая 2018, 20:44

      Истину глаголит Фигу!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 16 мая 2018, 19:47

      он лгать не будет..

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 мая 2018, 19:41

      Возраст всегда берет свое! И все мы тоже, когда нибудь и в какой то момент своей жизни меняемся и поворачиваем совсем в другую сторону...!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 мая 2018, 19:36

      Фигу врать не станет всё выложил на чистоту манчини просто псевдо- тренер распиаренный только фусиком

      5
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