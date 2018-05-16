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    Кришито поблагодарил болельщиков «Зенита» за проводы в аэропорту Санкт-Петербурга

    Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито поблагодарил болельщиков команды за проводы, которые ему устроили в аэропорту Санкт-Петербурга. Напомним, что итальянец возвращается в Италию после этого сезона, где будет выступать в составе «Дженоа».

    «Спасибо, спасибо, спасибо. Вы пришли попрощаться со мной в аэропорту. Здесь я определенно оставляю кусочек своего сердца. Форца, «Зенит»! Спасибо!» – написал Кришито в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    16.05.2018 10:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +709

      VAD07 16 мая 2018, 20:11

      Такое ощущение, что из знаменитой песенки слово Путин, заменили на Кришито!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 16 мая 2018, 18:28

      Спасибо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 мая 2018, 16:47

      спасибо за время проведенное в Зените

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 16 мая 2018, 15:08

      Criscito pi zda tyi)))

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 мая 2018, 14:03

      Заслужил, спасибо тебе Доменико

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 мая 2018, 14:00

      Спасибо Доменико! Спасибо!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      somn 16 мая 2018, 13:35

      Этого парня стоило проводить по-хорошему.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 12:56

      Трогательные проводы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 мая 2018, 12:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ахахах

      -8
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      Рейтинг: +23

      СЛЭЙК > bumer_moscow 16 мая 2018, 13:02

      че ты ржешь проводник

      6
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 16 мая 2018, 12:11

      Красавцы

      6
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