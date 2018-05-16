Кришито поблагодарил болельщиков «Зенита» за проводы в аэропорту Санкт-Петербурга

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито поблагодарил болельщиков команды за проводы, которые ему устроили в аэропорту Санкт-Петербурга. Напомним, что итальянец возвращается в Италию после этого сезона, где будет выступать в составе «Дженоа».

«Спасибо, спасибо, спасибо. Вы пришли попрощаться со мной в аэропорту. Здесь я определенно оставляю кусочек своего сердца. Форца, «Зенит»! Спасибо!» – написал Кришито в инстаграме.