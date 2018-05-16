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    Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии на ЧМ-2018 покрылись плесенью

    На нижегородских футбольных полях, где придется тренироваться во время чемпионата мира-2018 сборным Аргентины и Англии, случилась нештатная ситуация. Их атаковала так называемая снежная плесень, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Из мер, которые можно предпринять, действенной считается только одна: надеяться и ждать, что ко времени заезда команд вырастет трава.

    В Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей чемпионата мира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2018 01:42
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 16 мая 2018, 10:43

      Ну началось! Сейчас каждый день будут набрасывать по 100500 ужасов про стадионы, поля, фанатов, погоду и т.д. и т.п. Это как с ОИ в Сочи.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 10:33

      ну это уже как фильм ужасов выглядит "Атака снежной плесени" ))

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 16 мая 2018, 10:01

      Хорошо, что плесень "снежная", а не черная, а иначе это расизм

      4
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 16 мая 2018, 09:22

      Ну с Англией то понятно - заслужили, а Аргентину то за что?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 16 мая 2018, 09:19

      Ну и ничего - будет у них газон дор-блю)))

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 мая 2018, 09:14

      Чё это за огород))Месси и компания офигеют)

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 мая 2018, 09:09

      Это вообще огород, борозды под картоху заросли

      0
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 09:08

      Это что то новое и не понятное.

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 мая 2018, 08:10

      На суперклей пусть срочно куски газона приклеивают, а то не успеет вырасти

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 мая 2018, 07:36

      И так сойдёт!!!) Мы же обещали, что этот ЧМ будет самым запоминающимся :)))))

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