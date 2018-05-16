Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии на ЧМ-2018 покрылись плесенью

Ну началось! Сейчас каждый день будут набрасывать по 100500 ужасов про стадионы, поля, фанатов, погоду и т.д. и т.п. Это как с ОИ в Сочи.
На нижегородских футбольных полях, где придется тренироваться во время чемпионата мира-2018 сборным Аргентины и Англии, случилась нештатная ситуация. Их атаковала так называемая снежная плесень, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Из мер, которые можно предпринять, действенной считается только одна: надеяться и ждать, что ко времени заезда команд вырастет трава.
В Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей чемпионата мира.