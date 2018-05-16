Лев: «Делая выбор в пользу сборной Германии, я забываю некоторые мечты»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, продливший контракт с федерацией, заявил, что работа с бундестим несет в себе и негативные моменты.

«Увы, работа со сборной подразумевает то, что некоторым моим мечтам просто не суждено сбыться», – заявил специалист DW Sports.

Лев работает в сборной Германии в качестве главного тренера 12 лет.