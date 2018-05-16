Лев: «Делая выбор в пользу сборной Германии, я забываю некоторые мечты»

Ну как так то??? Долбаный бомбардир!!! Интервью то до конца печатать надо или не печатать вовсе!!!! Дебилы достали уже!!!! Нормальных авторов найти не можете уже? Так закрывайте проект!!!
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, продливший контракт с федерацией, заявил, что работа с бундестим несет в себе и негативные моменты.
«Увы, работа со сборной подразумевает то, что некоторым моим мечтам просто не суждено сбыться», – заявил специалист DW Sports.
Лев работает в сборной Германии в качестве главного тренера 12 лет.