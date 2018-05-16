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    Лев: «Делая выбор в пользу сборной Германии, я забываю некоторые мечты»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев, продливший контракт с федерацией, заявил, что работа с бундестим несет в себе и негативные моменты.

    «Увы, работа со сборной подразумевает то, что некоторым моим мечтам просто не суждено сбыться», – заявил специалист DW Sports.

    Лев работает в сборной Германии в качестве главного тренера 12 лет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2018 00:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 16 мая 2018, 06:53

      Ну как так то??? Долбаный бомбардир!!! Интервью то до конца печатать надо или не печатать вовсе!!!! Дебилы достали уже!!!! Нормальных авторов найти не можете уже? Так закрывайте проект!!!

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      Рейтинг: +24996

      bset > sergeyshubin 17 мая 2018, 10:10

      Не спеши. Щас они разделят интервью и всю неделю будут маленькими кусочками вставлять. А мы будем бегать пазлы собирать.

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