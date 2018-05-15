Пайет в преддверии матча с «Атлетико» сравнил Гризманна с молоком

Футболист французского «Марселя» Димитри Пайет в преддверии финального матча Лиги Европы против испанского «Атлетико» поговорил о фигуре нападающего «матрасников» Антуана Гризманна. Хавбек сравнил форварда с молоком.

«Гризу – важная фигура в «Атлетико». Они забивает и отдает голевые передачи. Он может решить исход матча в любой момент, нужно не спускать с него глаз как с молока, которое вы кипятите», – сказал Пайет.

Матч состоится 16 мая и начнется в 22:05 по Москве.