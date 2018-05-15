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    Пайет в преддверии матча с «Атлетико» сравнил Гризманна с молоком

    Футболист французского «Марселя» Димитри Пайет в преддверии финального матча Лиги Европы против испанского «Атлетико» поговорил о фигуре нападающего «матрасников» Антуана Гризманна. Хавбек сравнил форварда с молоком.

    «Гризу – важная фигура в «Атлетико». Они забивает и отдает голевые передачи. Он может решить исход матча в любой момент, нужно не спускать с него глаз как с молока, которое вы кипятите», – сказал Пайет.

    Матч состоится 16 мая и начнется в 22:05 по Москве.

    Источник: УЕФА

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    15.05.2018 21:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 17 мая 2018, 08:57

      Правильно сказал,но не уследили!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 мая 2018, 19:31

      Для любого кипящего молока найдется- свой сторож...!))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 15 мая 2018, 22:19

      По моему всё очевидно Атлетика возьмёт кубок

      -1
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