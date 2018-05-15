Каррера: «То, что Трабукки – агент Еременко не означает, что Роман перейдет в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, возможен ли переход в московский клуб бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

В настоящее время 32-летний футболист отбывает дисквалификацию за употребление кокаина, которая истекает в октябре.

– Вы бы хотели видеть в своей команде Романа Еременко?

– Я не знаком с ним как с игроком, я никогда не видел его в действии, но наслышан, что он является сильным игроком. Естественно, иметь сильного игрока в составе — это всегда хорошо.

– Даже если он не играл два года?

– Само собой ему нужно какое-то время, чтобы набрать форму.

– Ваши хорошие отношения с Марко Трабукки могут помочь приобрести его.

– Если будет желание, я могу пообщаться с Марко на эту тему, но это не значит, что Еременко обязательно придет в «Спартак», так как он связан с Трабукки.

– Еременко может попасть в «Спартак» по блату?

– Нет. Такой ситуации нет. У Трабукки 200 игроков. Это же не значит, что все они придут в команду.

Напомним, зимой «Спартак» пополнился младшим из братьев Еременко – Сергеем.