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    Каррера: «То, что Трабукки – агент Еременко не означает, что Роман перейдет в «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, возможен ли переход в московский клуб бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

    В настоящее время 32-летний футболист отбывает дисквалификацию за употребление кокаина, которая истекает в октябре.

    – Вы бы хотели видеть в своей команде Романа Еременко?

    – Я не знаком с ним как с игроком, я никогда не видел его в действии, но наслышан, что он является сильным игроком. Естественно, иметь сильного игрока в составе — это всегда хорошо.

    – Даже если он не играл два года?

    – Само собой ему нужно какое-то время, чтобы набрать форму.

    – Ваши хорошие отношения с Марко Трабукки могут помочь приобрести его.

    – Если будет желание, я могу пообщаться с Марко на эту тему, но это не значит, что Еременко обязательно придет в «Спартак», так как он связан с Трабукки.

    – Еременко может попасть в «Спартак» по блату?

    – Нет. Такой ситуации нет. У Трабукки 200 игроков. Это же не значит, что все они придут в команду.

    Напомним, зимой «Спартак» пополнился младшим из братьев Еременко – Сергеем.

    Источник: Sport24

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    15.05.2018 18:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 16 мая 2018, 04:28

      в связи с ситуацией с Селиховым надо подписывать Рыжикова, свободный агент, если Спартак упустит его то грош цена зятьям Федуна, да и Еременко не помешает клубу вместо зажравшегося Глушакова, более умный и техничный игрок по сравнению с Глушаковым.

      1
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 00:09

      Интересно будет знать за какой период он наберет форму после длительного перерыва?

      2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 15 мая 2018, 22:33

      Либо цска либо заграницу

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2018, 19:34

      не думаю что Еременко нам необходим да и болельщики ЦСКА его не поймут, лучшим вариантом для него будет вернуться к армейцам ну или какой-нибудь вариант заграницей подыскать.

      1
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич > OfaZavr 16 мая 2018, 04:34

      не надо смотреть в прошлое а надо смотреть в будущее, Еременко тот игрок который сможет усилить Спартак в середине поля, создаст более умную игру в центре поля, а что до болельщиков то кто придает этому значение ,дзюбиньо, тем более он не воспитанник цска.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > юрий николаевич 16 мая 2018, 09:34

      ну а где гарантия что он нас усилит, пусть он и тренировался все это время но все же два года прошло, с таким же успехом можно про Файзулина сказать что он нас усилит и не стоит на его прошлое смотреть в котором он три года не играл, да и в ЦСКА ему все знакомо, ни к чему привыкать и адаптироваться не нужно, легко может снова заиграть.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 15 мая 2018, 19:15

      цирк на дроте))

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 мая 2018, 18:56

      зачем он спартаку

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Igor Belousov 15 мая 2018, 19:17

      Ну, брата взяли.

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