Каррера: «То, что Трабукки – агент Еременко не означает, что Роман перейдет в «Спартак»

в связи с ситуацией с Селиховым надо подписывать Рыжикова, свободный агент, если Спартак упустит его то грош цена зятьям Федуна, да и Еременко не помешает клубу вместо зажравшегося Глушакова, более умный и техничный игрок по сравнению с Глушаковым.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, возможен ли переход в московский клуб бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко.
В настоящее время 32-летний футболист отбывает дисквалификацию за употребление кокаина, которая истекает в октябре.
– Вы бы хотели видеть в своей команде Романа Еременко?
– Я не знаком с ним как с игроком, я никогда не видел его в действии, но наслышан, что он является сильным игроком. Естественно, иметь сильного игрока в составе — это всегда хорошо.
– Даже если он не играл два года?
– Само собой ему нужно какое-то время, чтобы набрать форму.
– Ваши хорошие отношения с Марко Трабукки могут помочь приобрести его.
– Если будет желание, я могу пообщаться с Марко на эту тему, но это не значит, что Еременко обязательно придет в «Спартак», так как он связан с Трабукки.
– Еременко может попасть в «Спартак» по блату?
– Нет. Такой ситуации нет. У Трабукки 200 игроков. Это же не значит, что все они придут в команду.
Напомним, зимой «Спартак» пополнился младшим из братьев Еременко – Сергеем.