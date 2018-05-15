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  • Каррера: «То, что Трабукки – агент Еременко не означает, что Роман перейдет в «Спартак»

Каррера: «То, что Трабукки – агент Еременко не означает, что Роман перейдет в «Спартак»

15 мая 2018, 18:52
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, возможен ли переход в московский клуб бывшего полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

В настоящее время 32-летний футболист отбывает дисквалификацию за употребление кокаина, которая истекает в октябре.

– Вы бы хотели видеть в своей команде Романа Еременко?

– Я не знаком с ним как с игроком, я никогда не видел его в действии, но наслышан, что он является сильным игроком. Естественно, иметь сильного игрока в составе — это всегда хорошо.

– Даже если он не играл два года?

– Само собой ему нужно какое-то время, чтобы набрать форму.

– Ваши хорошие отношения с Марко Трабукки могут помочь приобрести его.

– Если будет желание, я могу пообщаться с Марко на эту тему, но это не значит, что Еременко обязательно придет в «Спартак», так как он связан с Трабукки.

– Еременко может попасть в «Спартак» по блату?

– Нет. Такой ситуации нет. У Трабукки 200 игроков. Это же не значит, что все они придут в команду.

Напомним, зимой «Спартак» пополнился младшим из братьев Еременко – Сергеем.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Igor Belousov
1526399818
зачем он спартаку
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TY13R
1526400919
цирк на дроте))
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OfaZavr
1526402042
не думаю что Еременко нам необходим да и болельщики ЦСКА его не поймут, лучшим вариантом для него будет вернуться к армейцам ну или какой-нибудь вариант заграницей подыскать.
Ответить
все_будет_AUDI
1526412788
Либо цска либо заграницу
Ответить
zigbert
1526418578
Интересно будет знать за какой период он наберет форму после длительного перерыва?
Ответить
юрий николаевич
1526434126
в связи с ситуацией с Селиховым надо подписывать Рыжикова, свободный агент, если Спартак упустит его то грош цена зятьям Федуна, да и Еременко не помешает клубу вместо зажравшегося Глушакова, более умный и техничный игрок по сравнению с Глушаковым.
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