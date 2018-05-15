Карпин: «Ну хоть жена в меня верит, и то хорошо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию жены, которая держит в руках табличку с надписью: «Верю в Валеру».

«Ну хоть жена верит, и то хорошо», – прокомментировал фото специалист.

Напомним, фраза «Валера, верим!» была сказана болельщиками во время общения с Карпиным после матчей с «Порту» в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2010/11, проигранных с общим счетом 3:10. В итоге это выражение стало очень популярным.