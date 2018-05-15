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    Карпин: «Ну хоть жена в меня верит, и то хорошо»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал на своей странице в инстаграме фотографию жены, которая держит в руках табличку с надписью: «Верю в Валеру».

    «Ну хоть жена верит, и то хорошо», – прокомментировал фото специалист.

    Напомним, фраза «Валера, верим!» была сказана болельщиками во время общения с Карпиным после матчей с «Порту» в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2010/11, проигранных с общим счетом 3:10. В итоге это выражение стало очень популярным.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    15.05.2018 16:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 мая 2018, 18:49

      " Не верь хромому,горбатому,и своей жене" .Восточная мудрость. Или чья то другая

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 мая 2018, 22:39

      Мы рады вере твоей жены!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +621

      Кирпичный 16 мая 2018, 16:41

      Я тоже верю в Валеру.
      Огонь Валера. Пришло твое время.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 мая 2018, 12:43

      Большинство болельщиков Ростова, то же верит в Валеру.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8842

      GoLenaStop 16 мая 2018, 01:05

      Верю только в РОСТСЕЛЬМАШ !!! С ув.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      seva81 15 мая 2018, 21:07

      Валера,а ты доверяешь фотографу?мало ли,что было после фотосессии...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 15 мая 2018, 19:41

      Валерка норм тренер, хоть понятно во что играет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 15 мая 2018, 18:28

      Верхняя часть над табличкой у супруги не только верит ,но и является надеждой и любовью Валеры.С такой верой,надеждой и любовью Валера никогда не потеряет веру в себя.Успехов во всем.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 15 мая 2018, 18:11

      Зачем прибедняться? Ростов очень недурно выглядит, так что болельщики верят, думаю.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1746

      Alex Y 15 мая 2018, 17:47

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      1
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