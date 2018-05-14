Коутиньо: «Хотели завершить сезон без поражений и стать непобедимым чемпионом»

Коутиньо красава отпахал вчера на все 200 процентов.
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо назвал заслуженной победу «Леванте» (4:5) в 37-м туре чемпионата Испании над его командой.
«Я бы не сказал, что я доволен, хотя записал на свой счет хет-трик. Мы хотели завершить сезон без поражений и стать непобедимым чемпионом.
Но надо отдать должное, «Леванте» провел отличный матч. Они заслужили эту победу, – цитирует Коутиньо BeIN Sports.
Матч 37-го тура испанской примеры «Леванте» – «Барселона» завершился со счетом 5:4.