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    Коутиньо: «Хотели завершить сезон без поражений и стать непобедимым чемпионом»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо назвал заслуженной победу «Леванте» (4:5) в 37-м туре чемпионата Испании над его командой.

    «Я бы не сказал, что я доволен, хотя записал на свой счет хет-трик. Мы хотели завершить сезон без поражений и стать непобедимым чемпионом.

    Но надо отдать должное, «Леванте» провел отличный матч. Они заслужили эту победу, – цитирует Коутиньо BeIN Sports.

    Матч 37-го тура испанской примеры «Леванте» – «Барселона» завершился со счетом 5:4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2018 09:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 14 мая 2018, 22:53

      Коутиньо красава отпахал вчера на все 200 процентов.

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