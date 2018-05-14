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    Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о своих планах на будущее.

    «Если руководство клуба меня не уволит, то я останусь в «Ювентусе» на следующий сезон. Вопрос в том, каким будет будущее клуба.

    В следующем сезоне все начнется с нуля и нам придется доказывать, что мы остаемся конкурентоспособны», – заявил Аллегри.

    Напомним, «Ювентус» за тур до окончания чемпионата Италии обеспечил себе досрочную победу в турнире.

    Источник: Football Italia

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    14.05.2018 08:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 мая 2018, 13:13

      не ну купленные чемпионства то понятны ! а вот в лч то купить судей не получается ! а так с этим физруком хоть тысячу раз подряд возьмут эту дутую серию а но лч им в жизни не видать !

      -1
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 14 мая 2018, 09:48

      Однозначно оптимальный вариант)) туринцы в этом году хороши; матч на Бернабэу- лучший в сезоне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 мая 2018, 08:26

      Это точно.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 мая 2018, 08:14

      Ну вот, значит и Каррера останется в Спартаке на следующий сезон.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100726

      zigbert > BRO_football 15 мая 2018, 11:04

      А Аллегри не попадет в Зенит.

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