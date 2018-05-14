Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о своих планах на будущее.

«Если руководство клуба меня не уволит, то я останусь в «Ювентусе» на следующий сезон. Вопрос в том, каким будет будущее клуба.

В следующем сезоне все начнется с нуля и нам придется доказывать, что мы остаемся конкурентоспособны», – заявил Аллегри.

Напомним, «Ювентус» за тур до окончания чемпионата Италии обеспечил себе досрочную победу в турнире.