Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон

не ну купленные чемпионства то понятны ! а вот в лч то купить судей не получается ! а так с этим физруком хоть тысячу раз подряд возьмут эту дутую серию а но лч им в жизни не видать !
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о своих планах на будущее.
«Если руководство клуба меня не уволит, то я останусь в «Ювентусе» на следующий сезон. Вопрос в том, каким будет будущее клуба.
В следующем сезоне все начнется с нуля и нам придется доказывать, что мы остаемся конкурентоспособны», – заявил Аллегри.
Напомним, «Ювентус» за тур до окончания чемпионата Италии обеспечил себе досрочную победу в турнире.