Салах – лучший бомбардир АПЛ в сезоне-2017/18

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 32 гола в сезоне-2017/18 в АПЛ.

Таким образом, он стал лучшим бомбардиром турнира. На втором месте находится форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 30 мячами, третий – нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с 21 голом.

Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года.

Салах установил рекорд АПЛ по забитым мячам. Он обошел Роналду и Суареса в рейтинге