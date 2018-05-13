Салах – лучший бомбардир АПЛ в сезоне-2017/18

Салах- самый креативный и забивной футболист сего сезона)) респект) у человека после перехода в ливерпуль второе дыхание прям открылось.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 32 гола в сезоне-2017/18 в АПЛ.
Таким образом, он стал лучшим бомбардиром турнира. На втором месте находится форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 30 мячами, третий – нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с 21 голом.
Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года.
Салах установил рекорд АПЛ по забитым мячам. Он обошел Роналду и Суареса в рейтинге