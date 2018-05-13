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    Салах – лучший бомбардир АПЛ в сезоне-2017/18

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 32 гола в сезоне-2017/18 в АПЛ.

    Таким образом, он стал лучшим бомбардиром турнира. На втором месте находится форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн с 30 мячами, третий – нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с 21 голом.

    Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года.

    Салах установил рекорд АПЛ по забитым мячам. Он обошел Роналду и Суареса в рейтинге

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2018 19:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 13 мая 2018, 20:02

      Салах- самый креативный и забивной футболист сего сезона)) респект) у человека после перехода в ливерпуль второе дыхание прям открылось.

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