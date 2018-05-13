Ребров: «Все переживаем за Селихова. Наше дело – страховать друг друга»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своем восприятии травмы Александра Селихова. Напомним, вратарь получил повреждение на тренировке. Он пропустит чемпионат мира.

«Вчера на тренировке произошел неприятный эпизод с Сашей Селиховым. Очень неприятно находится с партнером в тот момент, когда он получает тяжелую травму. Болельщикам и нам жаль. Переживаем все – и вратари, и полевые игроки. Но наше дело – страховать друг друга. Саше хочется, в первую очередь, пожелать здоровья. Он – молодой парень и справится с этим. Держись. Мы все вместе», – сказал Ребров.

Ранее сообщалось, что Селихов выбыл на полгода. На его место «Спартак» может арендовать нового вратаря.

Как же обидно, что Селихов пропустит ЧМ-2018