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    Ребров: «Все переживаем за Селихова. Наше дело – страховать друг друга»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своем восприятии травмы Александра Селихова. Напомним, вратарь получил повреждение на тренировке. Он пропустит чемпионат мира.

    «Вчера на тренировке произошел неприятный эпизод с Сашей Селиховым. Очень неприятно находится с партнером в тот момент, когда он получает тяжелую травму. Болельщикам и нам жаль. Переживаем все – и вратари, и полевые игроки. Но наше дело – страховать друг друга. Саше хочется, в первую очередь, пожелать здоровья. Он – молодой парень и справится с этим. Держись. Мы все вместе», – сказал Ребров.

    Ранее сообщалось, что Селихов выбыл на полгода. На его место «Спартак» может арендовать нового вратаря.

    Как же обидно, что Селихов пропустит ЧМ-2018

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.05.2018 14:10
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