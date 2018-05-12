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    Зе Луиш – о матче с «Динамо»: «Все в порядке. Буду готов»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш оценил свою готовность к матчу 30-го тура чемпионата России против «Динамо».

    «К завтрашнему матчу буду готов. Все в порядке», – сказал Зе Луиш.

    Напомним, что сегодня игрок вернулся к тренировкам в общей группе. Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет завтра, 13 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Краснодар» в ЛЧ, «Динамо» – в еврокубках или стыках. Все расклады последнего тура в РФПЛ

    Источник: Sport24

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    12.05.2018 19:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 12 мая 2018, 22:48

      У нас на каждое место в поле по 2-3 кандидатуры.Так что пусть ждёт своего шанса.Слишком часто травмируется, что вызывает недоумение.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 21:40

      Это радует Зе.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:44

      очень хорошо, зажги завтра на полную!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > mopecekca 13 мая 2018, 10:01

      да, за вратарскую позицию боязно, но надеюсь атака не подведет да и у обороны бывают неплохие игры)

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > mopecekca 13 мая 2018, 10:02

      да ничего страшного :) у самого подобное бывает, вроде жмешь на плюс а получается минус.

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