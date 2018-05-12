Нападающий «Спартака» Зе Луиш оценил свою готовность к матчу 30-го тура чемпионата России против «Динамо».

«К завтрашнему матчу буду готов. Все в порядке», – сказал Зе Луиш.

Напомним, что сегодня игрок вернулся к тренировкам в общей группе. Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет завтра, 13 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.

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