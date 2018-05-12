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    Каррера: «Глушаков не набрал кондиции. У Роши небольшая травма колена»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне встречи заключительного тура РФПЛ с «Динамо» объяснил, почему на сегодняшней тренировке отсутствовали полузащитник Денис Глушаков и нападающий Педро Роша.

    «Глушаков еще не набрал нужные кондиции. У Педро Роши небольшая травма колена.

    А вот Максимович в полном порядке. Он, как и все остальные, готов играть», – сказал Каррера.

    Матч «Спартак» – «Динамо» состоится завтра, 13 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2018 18:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 21:36

      Играть есть кому и последние матчи это доказали.

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 мая 2018, 20:45

      Сейчас позно гадать кто кого сливает! Нужно собрать все силы и занять второе место!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:40

      ну надеюсь это правда, а не отговорки прикрывающие не радужную действительность.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 12 мая 2018, 20:19

      Травма,конечно плохо... но,не сломался ли,Глушаков психологически??? Все-таки,такой конфуз в КР,а потом,ещё стеб в инете...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 12 мая 2018, 19:23

      Ох, чует моя интуиция, Глушакова конкретно сливают. Как то всё это очень нехорошо попахивает

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > oyabun 12 мая 2018, 22:55

      Тут как бы это сказать Глушаков, Комбаров и Пилипчук сами создали себе проблемы, пытаясь сплавить Карреру, но Федун послал всех в пешее эротическое.Хотя у Дениса ещё шанс есть, а вот у Димы просто нет.Ну а по генератору наших прошлогодних побед(По мнению самого Пилипчука) ,вопросов думаю уже нет.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 мая 2018, 18:38

      Массимо, надеемся это не оправдания, ждём только победы!!!

      4
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