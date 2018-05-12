Каррера: «Глушаков не набрал кондиции. У Роши небольшая травма колена»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне встречи заключительного тура РФПЛ с «Динамо» объяснил, почему на сегодняшней тренировке отсутствовали полузащитник Денис Глушаков и нападающий Педро Роша.

«Глушаков еще не набрал нужные кондиции. У Педро Роши небольшая травма колена.

А вот Максимович в полном порядке. Он, как и все остальные, готов играть», – сказал Каррера.

Матч «Спартак» – «Динамо» состоится завтра, 13 мая, и начнется в 14:00 по московскому времени.