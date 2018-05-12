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  • Гунько – об итогах сезона: «У «Спартака-2» другая задача – готовить игроков»

Гунько – об итогах сезона: «У «Спартака-2» другая задача – готовить игроков»

12 мая 2018, 18:06
5

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1) в матче заключительного 38 тура ФНЛ, которая позволила команде сохранить прописку в ФНЛ.

– Знали, что для сохранения места в ФНЛ нужна победа, настраивались, готовились. На протяжении всего матча ребята демонстрировали свои качества. Им огромное спасибо. По игре: мяч не хотел идти в ворота, как в этом матче, так и на протяжении всего весеннего отрезка. Мы занимаем второе место по ударам в лиге после «Енисея». Это о чем-то говорит. Реализация подводит нас, наверное, давит ответственность. Понятно, что у нас стоит другая задача – готовить игроков. Они у нас привлекаются к основе.

– С чем связана обратная замена Давыдова?

– Денис выпал из игры. С его выходом мы не смогли перекрывать двух опасных игроков «Сибири». Таким образом, инициатива перешла к сопернику.

– С чем вы связываете такую игру Давыдова?

– Она такая на протяжении длительного времени. Мы планировали в начале сезона вывести его на прежний уровень, но, наверное, работа должна вестись обоюдная. Надеюсь, после паузы что-то поменяется.

– Зачем тогда его выпускали?

– Денис обладает голевым чутьем, быстрыми ногами. Нам требовалось забить гол и победить. Вот поэтому и выпускал.

– Вы останетесь после сегодняшнего результата во главе команды?

– У тренерского штаба контракты заканчиваются, а дальше будет принимать решение руководство клуба. Мы пока не общались. Неправильно разговаривать до матча, когда предстоит важная игра.

– Вы следили за результатами остальных матчей?

– Мы, конечно, мониторили ситуацию. По ходу матча стало понятно, что ничья нас никак не устроит и требовалось забить еще один гол.

– Кого отметите персонально в своей команде?

– Бакаева. Он сегодня забил два мяча. Проявлять качества, когда все хорошо и команда идет на втором месте, это одно. Но проявлять свои качества при возможном вылете, это другое. Ребята сыграли достойно, они молодцы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак-2 Гунько Дмитрий
Комментарии (5)
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Shogun
1526138821
Ну по таким результатам видно, что никто не готов играть за главную команду, это не Барселона Б образца сезона 13-14, когда чисто весь состав команды был распродан на рынке и 5 игроков были взяты в основной состав
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DOCTOR PENALTY
1526139075
Огласите список подготовленных, пожалуйста. А Давыдов окажется скорее всего в Локо или Рубине, там люди умеют находить общий язык с талантливыми пацанами.
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ivanthebest
1526141679
С такой игрой было бы очень стрёмно вылететь из ФНЛ, учитывая что и команда стала немного сильнее, чем в прошлом году и опытнее, а результаты почему-то крайне смазаны... Хотя в том году претендовали на первую тройку...
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ribavadim
1526141952
Этот бесконечный бег по кругу продолжится с ним или без него...
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zigbert
1526149646
Хорошо что выполнили задачу и остались в ФНЛ.
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