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    Гунько – об итогах сезона: «У «Спартака-2» другая задача – готовить игроков»

    Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1) в матче заключительного 38 тура ФНЛ, которая позволила команде сохранить прописку в ФНЛ.

    – Знали, что для сохранения места в ФНЛ нужна победа, настраивались, готовились. На протяжении всего матча ребята демонстрировали свои качества. Им огромное спасибо. По игре: мяч не хотел идти в ворота, как в этом матче, так и на протяжении всего весеннего отрезка. Мы занимаем второе место по ударам в лиге после «Енисея». Это о чем-то говорит. Реализация подводит нас, наверное, давит ответственность. Понятно, что у нас стоит другая задача – готовить игроков. Они у нас привлекаются к основе.

    – С чем связана обратная замена Давыдова?

    – Денис выпал из игры. С его выходом мы не смогли перекрывать двух опасных игроков «Сибири». Таким образом, инициатива перешла к сопернику.

    – С чем вы связываете такую игру Давыдова?

    – Она такая на протяжении длительного времени. Мы планировали в начале сезона вывести его на прежний уровень, но, наверное, работа должна вестись обоюдная. Надеюсь, после паузы что-то поменяется.

    – Зачем тогда его выпускали?

    – Денис обладает голевым чутьем, быстрыми ногами. Нам требовалось забить гол и победить. Вот поэтому и выпускал.

    – Вы останетесь после сегодняшнего результата во главе команды?

    – У тренерского штаба контракты заканчиваются, а дальше будет принимать решение руководство клуба. Мы пока не общались. Неправильно разговаривать до матча, когда предстоит важная игра.

    – Вы следили за результатами остальных матчей?

    – Мы, конечно, мониторили ситуацию. По ходу матча стало понятно, что ничья нас никак не устроит и требовалось забить еще один гол.

    – Кого отметите персонально в своей команде?

    – Бакаева. Он сегодня забил два мяча. Проявлять качества, когда все хорошо и команда идет на втором месте, это одно. Но проявлять свои качества при возможном вылете, это другое. Ребята сыграли достойно, они молодцы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2018 18:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 21:27

      Хорошо что выполнили задачу и остались в ФНЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 мая 2018, 19:19

      Этот бесконечный бег по кругу продолжится с ним или без него...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 мая 2018, 19:14

      С такой игрой было бы очень стрёмно вылететь из ФНЛ, учитывая что и команда стала немного сильнее, чем в прошлом году и опытнее, а результаты почему-то крайне смазаны... Хотя в том году претендовали на первую тройку...

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 мая 2018, 18:31

      Огласите список подготовленных, пожалуйста. А Давыдов окажется скорее всего в Локо или Рубине, там люди умеют находить общий язык с талантливыми пацанами.

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 12 мая 2018, 18:27

      Ну по таким результатам видно, что никто не готов играть за главную команду, это не Барселона Б образца сезона 13-14, когда чисто весь состав команды был распродан на рынке и 5 игроков были взяты в основной состав

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