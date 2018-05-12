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    «Зенит» опубликовал видео самых ярких голов Файзулина. Игрок покидает клуб, в котором провел 10 лет

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала прощальный ролик в честь полузащитника Виктора Файзулина.

    Ранее петербуржцы объявили, что 32-летний футболист покинет клуб по завершении сезона.

    Его прощание с болельщиками состоится после матча 30-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» в воскресенье.

    Файзулин защищал цвета сине-бело-голубых с 2008 года. Из-за травмы колена он не выходил на поле с сентября 2015 года.

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.05.2018 14:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 12 мая 2018, 23:02

      Виктор с Зенитом точно ЗАКОНЧИЛ, а вот с футболом будем посмотреть.
      Есть ещё у него желание ПОГОНЯТЬ мяч на высшем уровне.
      В Краснодаре может пригодиться, в Локомотиве и в других клубах РФПЛ!
      Так что желаем Виктору Файзулину НЕ ГОРЕВАТЬ, а искать новый клуб где можно ДОСТОЙНО завершить карьеру футболиста и помочь новой команде, по уровню игры, подняться выше в российском футболе.
      Будем всегда РАДЫ за Виктора.
      Желаем ему новых футбольных ПОБЕД.
      Вперёд Виктор! СМЕЛО и УВЕРЕННО!
      Рано уходить.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:25

      главное чтобы здоровье нормализовалось а остальное приложиться!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 12 мая 2018, 19:09

      Здоровья тебе Витя и всё таки набрать былую форму!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 мая 2018, 18:22

      Достойное мероприятие клуба.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 17:26

      Удачи и без травм.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 12 мая 2018, 16:33

      Удачи! И самое главное огромного здоровья!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 12 мая 2018, 15:38

      удачи Витёк !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 12 мая 2018, 14:29

      а где гол Шахтеру?

      1
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