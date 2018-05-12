«Зенит» опубликовал видео самых ярких голов Файзулина. Игрок покидает клуб, в котором провел 10 лет

Пресс-служба «Зенита» опубликовала прощальный ролик в честь полузащитника Виктора Файзулина.

Ранее петербуржцы объявили, что 32-летний футболист покинет клуб по завершении сезона.

Его прощание с болельщиками состоится после матча 30-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» в воскресенье.

Файзулин защищал цвета сине-бело-голубых с 2008 года. Из-за травмы колена он не выходил на поле с сентября 2015 года.