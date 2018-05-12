«Зенит» опубликовал видео самых ярких голов Файзулина. Игрок покидает клуб, в котором провел 10 лет

Виктор с Зенитом точно ЗАКОНЧИЛ, а вот с футболом будем посмотреть.
Есть ещё у него желание ПОГОНЯТЬ мяч на высшем уровне.
В Краснодаре может пригодиться, в Локомотиве и в других клубах РФПЛ!
Так что желаем Виктору Файзулину НЕ ГОРЕВАТЬ, а искать новый клуб где можно ДОСТОЙНО завершить карьеру футболиста и помочь новой команде, по уровню игры, подняться выше в российском футболе.
Будем всегда РАДЫ за Виктора.
Желаем ему новых футбольных ПОБЕД.
Вперёд Виктор! СМЕЛО и УВЕРЕННО!
Рано уходить.
Пресс-служба «Зенита» опубликовала прощальный ролик в честь полузащитника Виктора Файзулина.
Ранее петербуржцы объявили, что 32-летний футболист покинет клуб по завершении сезона.
Его прощание с болельщиками состоится после матча 30-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» в воскресенье.
Файзулин защищал цвета сине-бело-голубых с 2008 года. Из-за травмы колена он не выходил на поле с сентября 2015 года.
Самые яркие и самые важные голы Виктора Файзулина в составе сине-бело-голубых— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 12 мая 2018 г.
Напоминаем, что завтра перед матчем #ЗенитСКА на стадионе состоится автограф-сессия полузащитника. Все подробности: https://t.co/tui2psi1Sf pic.twitter.com/etvnHEZejC