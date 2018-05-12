«Краснодар» – «Рубин»: казанцы в играх на поле «быков» не набрали ни одного очка

В рамках 30 тура РФПЛ состоится матч между «Краснодаром» и казанским «Рубином». Обратим внимание на статистику личных встреч между командами.

Так, коллективы провели 13 очных поединков, в десяти из которых победа осталась за южанами. Из шести встреч в Краснодарском крае «Краснодаром» были выиграны все (разница мячей – 3-11).

Игра в Краснодаре состоится 13 мая и начнется в 14:00 по Москве.