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    «Краснодар» – «Рубин»: казанцы в играх на поле «быков» не набрали ни одного очка

    В рамках 30 тура РФПЛ состоится матч между «Краснодаром» и казанским «Рубином». Обратим внимание на статистику личных встреч между командами.

    Так, коллективы провели 13 очных поединков, в десяти из которых победа осталась за южанами. Из шести встреч в Краснодарском крае «Краснодаром» были выиграны все (разница мячей – 3-11).

    Игра в Краснодаре состоится 13 мая и начнется в 14:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2018 09:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 12 мая 2018, 09:55

      игры не будет, Рубин сольёт... от стыков он себя обезопасил, мне кажется Бердыев на большее не замахивался....

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 12 мая 2018, 09:40

      Судя по последним новостям, для быков это будет финал кубка. 4-е место прямокубковое...

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