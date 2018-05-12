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    «Спартак» – «Динамо»: Промес – лучший бомбардир дерби в российской истории

    В рамках 30 тура РФПЛ состоится московское дерби – между собой сыграют «Спартак» и «Динамо». Обратим внимание на статистику футболистов применительно к этому матчу.

    Так, игрок красно-белых Квинси Промес забил в четырех поединках против бело-голубых пять мячей. Столько же в течение российской истории в рамках дерби отличились Александр Кокорин и Егор Титов, но сделали это за большее количество игр.

    Матч состоится 13 мая и начнется в 14:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2018 08:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2018, 20:00

      надеюсь и в этот раз продолжит традицию, только победа!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 16:03

      Победа нужна как воздух.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 12 мая 2018, 14:10

      И здесь Квинси лучший.
      Это карма.

      PS:Эти уроды не только положение вообще ухудшили, но и доступного телевидения лишили.Не ту страну назвали Гондурасом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 12 мая 2018, 13:11

      - буду искать просмотр на всех доступных ресурсах!...завтра на футбольном поле за Квинси будет настоящая "охота", его будут пытаться спровоцировать, "сломать", одним словом - обезвредить!..., вот в этой ситуации Спартаку может помочь скорость и неожиданный тактический ход!, на матч нужно настроиться как на финал ЛЧ или ЧМ........, нас ждёт бой!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 мая 2018, 09:06

      Убедился полностью, что Матч ТВ самая тупая команда, такой матч,
      как Спартак-Динамо не показать по доступному каналу, говорит о
      том,что на канале работает идиотское и продажное руководство.
      Не болельщик ни Спартака, ни Динамо, но всё время эти встречи
      бывают очень интересны и значительны.

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