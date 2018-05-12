«Спартак» – «Динамо»: Промес – лучший бомбардир дерби в российской истории

В рамках 30 тура РФПЛ состоится московское дерби – между собой сыграют «Спартак» и «Динамо». Обратим внимание на статистику футболистов применительно к этому матчу.

Так, игрок красно-белых Квинси Промес забил в четырех поединках против бело-голубых пять мячей. Столько же в течение российской истории в рамках дерби отличились Александр Кокорин и Егор Титов, но сделали это за большее количество игр.

Матч состоится 13 мая и начнется в 14:00 по Москве.