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    Гендиректор «Амкара»: «Нам не дают лицензию на следующий сезон из-за финансовых проблем»

    Генеральный директор пермского «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал информацию, что его клуб не получил лицензию от РФС на следующий сезон. Дело, по словам функционера, в финансовых проблемах.

    «Видимо, не дают из-за финансовых проблем. Получим мотивировочную часть и будем думать, как решать проблему.Сначала нужно изучить решение РФС», – скаал Резвухин.

    «Амкар» еще не гарантировал прописку в РФПЛ на следующий сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2018 07:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 мая 2018, 21:44

      А еще у них в основе 6-7 человек за 30 выходит, то есть клубу нужны еще деньги на омоложение... Вылейтате лучше в Фнл и там стройте новую команду и самое главное наймите себе директора иностранца, потому что с нашими толка не будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 12 мая 2018, 15:44

      Эти проблемы у Амкара существуют давно.

      1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 12 мая 2018, 13:00

      Каждый год одно и тоже

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 мая 2018, 12:38

      Какой-нибудь нищий Танбов хотят протащить.

      1
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      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 12 мая 2018, 09:42

      Да вообще спорт мёртвый стал в Перми если честно постоянно с боблом проблемы у всех проф клубов

      0
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 12 мая 2018, 09:34

      Пермяки говорят - в Амкаре дело точно так же обстоит как в Тосно. Собственник полностью прекратил финансирование, спонсоров как не было так и нет, а в бюджете Перми средства на Амкар не заложены.Все областные деньги на развитие спорта были брошены на Амкар, чтобы закрыть зарплатную ведомость на этот сезон и обеспечить перелеты на гостевые игры, кроме того спонсорскую помощь оказал Локомотив (за что Амкар отблагодарил, обыграв будущего чемпиона), так что долгов у клуба нет. Но и денег на будущий сезон нет. Есть добрая воля пермского руководства сделать все возможное для сохранения команды, но как никто не знает. Бюджет 2018 финансового года сверстан, и резервов в нем нет.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Вомбат 12 мая 2018, 12:39

      Играть надо, а не матчи за деньги сдавать. Тогда и народ на трибуны повалит.

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      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 12 мая 2018, 09:33

      Началось всё не имётся!Амкарушку хотят уничтожить

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