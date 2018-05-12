Гендиректор «Амкара»: «Нам не дают лицензию на следующий сезон из-за финансовых проблем»

А еще у них в основе 6-7 человек за 30 выходит, то есть клубу нужны еще деньги на омоложение... Вылейтате лучше в Фнл и там стройте новую команду и самое главное наймите себе директора иностранца, потому что с нашими толка не будет
Генеральный директор пермского «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал информацию, что его клуб не получил лицензию от РФС на следующий сезон. Дело, по словам функционера, в финансовых проблемах.
«Видимо, не дают из-за финансовых проблем. Получим мотивировочную часть и будем думать, как решать проблему.Сначала нужно изучить решение РФС», – скаал Резвухин.
«Амкар» еще не гарантировал прописку в РФПЛ на следующий сезон.