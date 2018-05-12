Гендиректор «Амкара»: «Нам не дают лицензию на следующий сезон из-за финансовых проблем»

Генеральный директор пермского «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал информацию, что его клуб не получил лицензию от РФС на следующий сезон. Дело, по словам функционера, в финансовых проблемах.

«Видимо, не дают из-за финансовых проблем. Получим мотивировочную часть и будем думать, как решать проблему.Сначала нужно изучить решение РФС», – скаал Резвухин.

«Амкар» еще не гарантировал прописку в РФПЛ на следующий сезон.