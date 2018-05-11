Кержаков: «Сборная России 2012 года уверенно обыграла бы нынешнюю. Я мог бы оформить покер»

что в 2012 году, что в 2018 году была и есть не сборные а сбродные, и это говорит результаты этих команд, а сбродная 2018 года еще "покажет" свою игру т.к. ничего хорошего не стоит и ждать, в стране в которой футболом рулили рулят матросы (мутко) и сексоты КГБ (прядкин) ничего хорошего показать не может, а результат 2008 года это отголосок работы системы СССР.
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков уверен, что команда образца 2012 года не испытала бы проблем со сборной нынешнего созыва и добыла бы уверенную победу.
– Если представить виртуальный матч между вашей с Аршавиным сборной образца Евро-2012 и национальной командой-2018, кто бы победил?
– Конечно, наша команда выиграла бы эту встречу.
– Разгромно?
– Скажем так, уверенно (смеется).
– На счету Кержакова был бы хет-трик?
– А может быть и покер (смеется). Если говорить серьезно, то очень хочется, чтобы сборная своей игрой показала состоятельность, вышла на ЧМ из группы и так далее… И отдельно хочется, чтобы своей игрой порадовала нас, болельщиков. Хочется увидеть страстный, небезразличный футбол, за который болельщики могут простить многое.