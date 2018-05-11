Кержаков: «Сборная России 2012 года уверенно обыграла бы нынешнюю. Я мог бы оформить покер»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков уверен, что команда образца 2012 года не испытала бы проблем со сборной нынешнего созыва и добыла бы уверенную победу.

– Если представить виртуальный матч между вашей с Аршавиным сборной образца Евро-2012 и национальной командой-2018, кто бы победил?

– Конечно, наша команда выиграла бы эту встречу.

– Разгромно?

– Скажем так, уверенно (смеется).

– На счету Кержакова был бы хет-трик?

– А может быть и покер (смеется). Если говорить серьезно, то очень хочется, чтобы сборная своей игрой показала состоятельность, вышла на ЧМ из группы и так далее… И отдельно хочется, чтобы своей игрой порадовала нас, болельщиков. Хочется увидеть страстный, небезразличный футбол, за который болельщики могут простить многое.