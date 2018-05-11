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  • Кержаков: «Сборная России 2012 года уверенно обыграла бы нынешнюю. Я мог бы оформить покер»

Кержаков: «Сборная России 2012 года уверенно обыграла бы нынешнюю. Я мог бы оформить покер»

11 мая 2018, 16:49
17

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков уверен, что команда образца 2012 года не испытала бы проблем со сборной нынешнего созыва и добыла бы уверенную победу.

– Если представить виртуальный матч между вашей с Аршавиным сборной образца Евро-2012 и национальной командой-2018, кто бы победил?

– Конечно, наша команда выиграла бы эту встречу.

– Разгромно?

– Скажем так, уверенно (смеется).

– На счету Кержакова был бы хет-трик?

– А может быть и покер (смеется). Если говорить серьезно, то очень хочется, чтобы сборная своей игрой показала состоятельность, вышла на ЧМ из группы и так далее… И отдельно хочется, чтобы своей игрой порадовала нас, болельщиков. Хочется увидеть страстный, небезразличный футбол, за который болельщики могут простить многое.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Россия Кержаков Александр
Комментарии (17)
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max74
1526047605
Саня, ты и в лучшие то годы дома не всегда в унитаз попадал, не говоря уже о футбольном поле ....
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upiter622
1526048619
Хорошо сказал!
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Полная Канистра
1526049262
доставай бутсы и выходи в помощь хоть по 1 тайму
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matvei_72
1526050073
забыл что ли как на евро 2012 обосрались? И кто играл: те же березуцкие и игнашевичи
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ufos73
1526052828
Понятие кержаковит вошло в быт в 2012 году.... Воробьи ржут )))
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Ruryu
1526053465
Все познаётся,в сравнение... в 12,мы дружно пеняли на Кержакова с Аршавиным,хотя у них,хоть 08 год был,для оправданий. А у теперешнего состава,что в "козырях"будет???
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richi
1526064210
Если бы ворота сделать от флажка до флажка, тогда, возможно был бы покер. Хотя и перекладину до верхних трибун пришлось бы приподнять...
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suhoffmonstro
1526066484
Возможно и прав Саша, нынешняя сбродная не впечатляет ничем кроме раздутого эго тренера.
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Недовольный
1526069552
ты не смог бы даже на тренировке забить.Да че уж там говорить,в створ бы дай боже хоть раз бы попал,уже чудом бы стало to Kerzhakov.Покер бы он мог оформить...
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serppion
1526096331
Помню картинку, где кошак сидит у лотка, но гадит не в него, а мимо, рядышком. И подпись помню "кот Кержакова". Я в одном с Александром согласен, он будет поязыкастей нынешнего Дзюбы. Тот хоть про покеры помалкивает.
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