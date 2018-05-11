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    Кержаков: «Сборная России 2012 года уверенно обыграла бы нынешнюю. Я мог бы оформить покер»

    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков уверен, что команда образца 2012 года не испытала бы проблем со сборной нынешнего созыва и добыла бы уверенную победу.

    – Если представить виртуальный матч между вашей с Аршавиным сборной образца Евро-2012 и национальной командой-2018, кто бы победил?

    – Конечно, наша команда выиграла бы эту встречу.

    – Разгромно?

    – Скажем так, уверенно (смеется).

    – На счету Кержакова был бы хет-трик?

    – А может быть и покер (смеется). Если говорить серьезно, то очень хочется, чтобы сборная своей игрой показала состоятельность, вышла на ЧМ из группы и так далее… И отдельно хочется, чтобы своей игрой порадовала нас, болельщиков. Хочется увидеть страстный, небезразличный футбол, за который болельщики могут простить многое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2018 16:49
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 12 мая 2018, 09:27

      что в 2012 году, что в 2018 году была и есть не сборные а сбродные, и это говорит результаты этих команд, а сбродная 2018 года еще "покажет" свою игру т.к. ничего хорошего не стоит и ждать, в стране в которой футболом рулили рулят матросы (мутко) и сексоты КГБ (прядкин) ничего хорошего показать не может, а результат 2008 года это отголосок работы системы СССР.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 мая 2018, 06:38

      Помню картинку, где кошак сидит у лотка, но гадит не в него, а мимо, рядышком. И подпись помню "кот Кержакова". Я в одном с Александром согласен, он будет поязыкастей нынешнего Дзюбы. Тот хоть про покеры помалкивает.

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 11 мая 2018, 23:12

      ты не смог бы даже на тренировке забить.Да че уж там говорить,в створ бы дай боже хоть раз бы попал,уже чудом бы стало to Kerzhakov.Покер бы он мог оформить...

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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 11 мая 2018, 22:21

      Возможно и прав Саша, нынешняя сбродная не впечатляет ничем кроме раздутого эго тренера.

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      Рейтинг: +1126

      richi 11 мая 2018, 21:43

      Если бы ворота сделать от флажка до флажка, тогда, возможно был бы покер. Хотя и перекладину до верхних трибун пришлось бы приподнять...

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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 мая 2018, 19:43

      Аршавин мог бы, а ты Саша, уже пенсионер.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 мая 2018, 18:56

      Кстати, да... Эта сборная обыграла бы и сб 2008 года, ведь там Керж мазал не по-детски... Хахаха..

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 мая 2018, 18:44

      Все познаётся,в сравнение... в 12,мы дружно пеняли на Кержакова с Аршавиным,хотя у них,хоть 08 год был,для оправданий. А у теперешнего состава,что в "козырях"будет???

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 мая 2018, 18:33

      Понятие кержаковит вошло в быт в 2012 году.... Воробьи ржут )))

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      Рейтинг: +1126

      richi > ufos73 11 мая 2018, 21:45

      Но все таки краем глаза косятся на его правую ногу.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > richi 11 мая 2018, 22:52

      Да нет, очень внимательно на нее смотрят! Ведь именно от нее они и страдают )))))

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      Рейтинг: +1713

      volfrik 11 мая 2018, 18:16

      согласен

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