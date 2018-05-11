После отставки Фергюсона в 2013 году «МЮ» сыграл 19 раз со счетом 0:0. Это рекорд АПЛ

Накануне состоялся перенесенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 0:0.

Стоит отметить, что после ухода с поста главного тренера Алекса Фергюсона в сезоне-2012/13, ни одна команда не сыграла в АПЛ ничьих со счетом 0:0 больше, чем «Манчестер Юнайтед» – 19. Такое же количество на счету лишь одного коллектива – «Саутгемптона».