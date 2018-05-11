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    После отставки Фергюсона в 2013 году «МЮ» сыграл 19 раз со счетом 0:0. Это рекорд АПЛ

    Накануне состоялся перенесенный матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 0:0.

    Стоит отметить, что после ухода с поста главного тренера Алекса Фергюсона в сезоне-2012/13, ни одна команда не сыграла в АПЛ ничьих со счетом 0:0 больше, чем «Манчестер Юнайтед» – 19. Такое же количество на счету лишь одного коллектива – «Саутгемптона».

    Источник: АПЛ

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    11.05.2018 08:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 11 мая 2018, 13:42

      и что это за рекорд такой?) или после ухода САФ'а в апл все рекорды обнулились и заново считать начали?) да вообще бред)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 мая 2018, 11:38

      аахахах

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 11 мая 2018, 10:19

      Англия, конечно, мэтры в подсчёте различной статистики. Потом начнут считать, сколько побед или ничьих 0:0 стало у "Арсенала" после ухода Венгера...

      0
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      Рейтинг: +33

      10tolik10 11 мая 2018, 09:49

      Нет Ферги - нет пати.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 11 мая 2018, 09:19

      Ух ты,а я то думал ,что Алекс пару лет назад МЮ покинул ,а тут уже ого го сколько прошло .Время летит

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 мая 2018, 09:12

      Так вот, что имелось ввиду, когда Слуцкого называли русским Моуриньо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 мая 2018, 09:05

      Мауру лишь бы не пропустить

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 11 мая 2018, 08:43

      ростов за первый круг чемпионата одныыжды сыграл 8 раз 0-0 ввот рекорт

      1
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