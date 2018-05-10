«Рубин» намерен предложить Навасу новый контракт

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о возможных изменениях в составе казанской команды.
– Вы говорили, что хорошо бы сохранить нынешний состав. С другой стороны, Навас, Кузьмин, Рыжиков не молодеют…
– С Семаком после игры (с «Уфой» – прим. «Бомбардира») разговаривали прямо на поле. Он удивлялся Навасу и говорил, что такие как Сесар и Березуцкий сильнейшие в Премьер-лиге. Это действительно так. А в паспортные данные я никогда не смотрел и не смотрю.
– Вопрос в том, есть ли у вас на примете ребята на замену.
– Исходя из нашего бюджета сложно найти замену. Особенно Навасу.
– Может молодежь какая-то на подходе?
– У нас есть обойма, которую мы смотрим, просматриваем. И россияне в первой лиге и, даже, во второй. Иностранцы… Все это мы делаем, работаем. Посмотрим, кого подпишем, по ситуации.
– А Навасу будет предложение?
– Будет. Захочет ли он остаться на этих финансовых условиях. Пока мы не можем сделать конкретное предложение.