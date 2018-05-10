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    «Рубин» намерен предложить Навасу новый контракт

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о возможных изменениях в составе казанской команды.

    – Вы говорили, что хорошо бы сохранить нынешний состав. С другой стороны, Навас, Кузьмин, Рыжиков не молодеют…

    – С Семаком после игры (с «Уфой» – прим. «Бомбардира») разговаривали прямо на поле. Он удивлялся Навасу и говорил, что такие как Сесар и Березуцкий сильнейшие в Премьер-лиге. Это действительно так. А в паспортные данные я никогда не смотрел и не смотрю.

    – Вопрос в том, есть ли у вас на примете ребята на замену.

    – Исходя из нашего бюджета сложно найти замену. Особенно Навасу.

    – Может молодежь какая-то на подходе?

    – У нас есть обойма, которую мы смотрим, просматриваем. И россияне в первой лиге и, даже, во второй. Иностранцы… Все это мы делаем, работаем. Посмотрим, кого подпишем, по ситуации.

    – А Навасу будет предложение?

    – Будет. Захочет ли он остаться на этих финансовых условиях. Пока мы не можем сделать конкретное предложение.

    Источник: ФК «Рубин»

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    10.05.2018 21:00
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 мая 2018, 09:02

      1+1 вполне можно заключить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 11 мая 2018, 14:10

      Не смотря на возраст, один из лучших ЦЗ РФПЛ

      6
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