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    Туре: «Если позвонят из «Барселоны», я вернусь туда. Это лучшая команда» 

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением о возможном возвращении в «Барселону». Он выступал за каталонский клуб с 2007 по 2010 год.

    «Я бы вернулся в «Барселону». Если мне позвонят оттуда, я конечно вернусь. Это лучшая команда.

    Скучаю по Месси и Иньесте. «Барселона» – самая важная команда в моей жизни. Там я набрался опыта и понял, как надо вести себя на поле», – цитирует Туре El Larguero.

    Туре хочет продолжить выступать в АПЛ после ухода из «Манчестер Сити»

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2018 20:03
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 13:04

      Ну конечно ЯЯ, кто бы говорил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 мая 2018, 23:06

      Какой хитрец)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 10 мая 2018, 20:17

      Яя, в наТуре, слишком много в крайнее время... Всплакнули и довольно...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 10 мая 2018, 20:22

      Ему позвонят.
      Из ЦСКА .
      Служба безопасности.)

      2
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