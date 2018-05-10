Туре: «Если позвонят из «Барселоны», я вернусь туда. Это лучшая команда» 

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился мнением о возможном возвращении в «Барселону». Он выступал за каталонский клуб с 2007 по 2010 год.

«Я бы вернулся в «Барселону». Если мне позвонят оттуда, я конечно вернусь. Это лучшая команда.

Скучаю по Месси и Иньесте. «Барселона» – самая важная команда в моей жизни. Там я набрался опыта и понял, как надо вести себя на поле», – цитирует Туре El Larguero.

Туре хочет продолжить выступать в АПЛ после ухода из «Манчестер Сити»