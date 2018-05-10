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    «Локомотив» снял чемпионскую сетку с ворот «РЖД Арены»: «Скоро вы все узнаете»

    Пресс-служба «Локомотива» сообщила через инстаграм о снятии сетки с ворот «РЖД-Арены».

    Гол нападающего Эдера в матче 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:0) принес железнодорожникам победу в чемпионате России.

    «Именно в этой сетке ворот «РЖД Арены» оказался мяч после удара Эдера, принесший нашей команде победу в чемпионате.

    На этой неделе мы еe сняли с каркаса. Зачем? Скоро вы все узнаете», — говорится в тексте записи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    10.05.2018 17:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 11 мая 2018, 09:26

      Разрежут и продадут фанатам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 10 мая 2018, 19:30

      Сумасшедшая интрига века

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 10 мая 2018, 17:50

      вешайте в те ворота, в которые будет бить наша сборная на ЧМ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 10 мая 2018, 17:15

      Золотую повесят

      1
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