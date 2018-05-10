«Локомотив» снял чемпионскую сетку с ворот «РЖД Арены»: «Скоро вы все узнаете»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила через инстаграм о снятии сетки с ворот «РЖД-Арены».

Гол нападающего Эдера в матче 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:0) принес железнодорожникам победу в чемпионате России.

«Именно в этой сетке ворот «РЖД Арены» оказался мяч после удара Эдера, принесший нашей команде победу в чемпионате.

На этой неделе мы еe сняли с каркаса. Зачем? Скоро вы все узнаете», — говорится в тексте записи.