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  • Дзюба – о переходе в «Томь» в 2009: «Мне в спину кричали, что я крыса и законченный футболист»

Дзюба – о переходе в «Томь» в 2009: «Мне в спину кричали, что я крыса и законченный футболист»

10 мая 2018, 14:02
27

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об уходе из «Спартака» в «Томь» на правах аренды в 2009 году.

«Когда я уходил в Томск, мне в спину кричали: да это крыса, законченный футболист. Помню, как от меня отвернулись болельщики «Спартака» и все остальные. Меня выставили просто изгоем. Но когда Быстров ушeл в «Зенит», все сразу сказали: ах, наш воспитанник же, Володя такой-сякой. Меня это убивает. Ну как так?

Та ситуация с Быстровым стeрлась. Мы спустя долгое время начали здороваться, и детских обид уже нет. Я прекрасно понимал, почему это было сделано, и это была не Володина инициатива. Это была инициатива Карпина — это прекрасно читалось.

И какой смысл обижаться? В первые годы думал: да, сейчас я его встречу на поле, прыгну в него. Я и благодарен ему. Останься я в «Спартаке», в тепличных условиях, так и сидел бы дарованием. Может быть, в 28 лет до чего-то и дорос бы. А так, меня просто выкинули, вышвырнули с лодки — плыви. Выплывешь — король, нет — забудут сразу», — сказал футболист в интервью Youtube-каналу «Foot'больные люди».

В январе Дзюба был арендован тульским «Арсеналом» до конца сезона. В семи матчах за команду он забил пять голов.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Томь Арсенал Дзюба Артем
Комментарии (27)
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Боцман59rus
1525950521
.... про девушек, с такой кашей в голове, говорят - Хорошо хоть, что ты красивая".))))
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xColaz
1525950869
Не законченный, а конченный
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APchelov
1525955008
Мудила неугомонный этот дзюба. Место его в аншлаге у дубовицкой. Вещал бы там о своей неповторимой судьбе
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woyser
1525956015
"Когда я уходил в Томск, мне в спину кричали: да это крыса, законченный футболист." - так оно и есть!
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lejnin
1525957054
"А так, меня просто выкинули, вышвырнули с лодки — плыви" - так и плаваешь как ***но в проруби с тех пор )))))
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Garrincha58
1525957136
иудушка
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порт
1525958239
Крыса, она и в Африке крыса. А королём ты так и не стал, так, лакеюшка.
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Полная Канистра
1525961404
король заговорил про 2009 год давай ещё назад прокрути может ещё чё вспомнишь про свои пакости
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OfaZavr
1525966168
что-то в недавней игре с ЦСКА когда шесть мячей отхватили и ни одного не забили не был так активен как в прессе не устает себя нахваливать и выгораживать да вечно обижаться почти на всех сподряд.
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Мары
1525977912
Ну в принципе я не удивлён совершенно.Опять у бревна, дровосеки виноваты.Когда этот трамбон ходил по арендам, народ наоборот поддерживал, заявляя, что не пробиваясь в основной состав, он таким образом получает неоценимый опыт.А вот когда это ч.м.о. намылилось в Питер, вот тогда его не поняли.Причём практически все.И что яблоком раздора были реально деньги, подтверждают все кто присутствовал на самих переговорах и кто готовил эти переговоры.Выходит все врут, а у Артёма одни тренеришки вокруг.Извините, но так не бывает.Крыса, крысой и остаётся.
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