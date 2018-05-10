Дзюба – о переходе в «Томь» в 2009: «Мне в спину кричали, что я крыса и законченный футболист»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об уходе из «Спартака» в «Томь» на правах аренды в 2009 году.

«Когда я уходил в Томск, мне в спину кричали: да это крыса, законченный футболист. Помню, как от меня отвернулись болельщики «Спартака» и все остальные. Меня выставили просто изгоем. Но когда Быстров ушeл в «Зенит», все сразу сказали: ах, наш воспитанник же, Володя такой-сякой. Меня это убивает. Ну как так?



Та ситуация с Быстровым стeрлась. Мы спустя долгое время начали здороваться, и детских обид уже нет. Я прекрасно понимал, почему это было сделано, и это была не Володина инициатива. Это была инициатива Карпина — это прекрасно читалось.

И какой смысл обижаться? В первые годы думал: да, сейчас я его встречу на поле, прыгну в него. Я и благодарен ему. Останься я в «Спартаке», в тепличных условиях, так и сидел бы дарованием. Может быть, в 28 лет до чего-то и дорос бы. А так, меня просто выкинули, вышвырнули с лодки — плыви. Выплывешь — король, нет — забудут сразу», — сказал футболист в интервью Youtube-каналу «Foot'больные люди».

В январе Дзюба был арендован тульским «Арсеналом» до конца сезона. В семи матчах за команду он забил пять голов.