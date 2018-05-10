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    Дзюба – о переходе в «Томь» в 2009: «Мне в спину кричали, что я крыса и законченный футболист»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об уходе из «Спартака» в «Томь» на правах аренды в 2009 году.

    «Когда я уходил в Томск, мне в спину кричали: да это крыса, законченный футболист. Помню, как от меня отвернулись болельщики «Спартака» и все остальные. Меня выставили просто изгоем. Но когда Быстров ушeл в «Зенит», все сразу сказали: ах, наш воспитанник же, Володя такой-сякой. Меня это убивает. Ну как так?

    Та ситуация с Быстровым стeрлась. Мы спустя долгое время начали здороваться, и детских обид уже нет. Я прекрасно понимал, почему это было сделано, и это была не Володина инициатива. Это была инициатива Карпина — это прекрасно читалось.

    И какой смысл обижаться? В первые годы думал: да, сейчас я его встречу на поле, прыгну в него. Я и благодарен ему. Останься я в «Спартаке», в тепличных условиях, так и сидел бы дарованием. Может быть, в 28 лет до чего-то и дорос бы. А так, меня просто выкинули, вышвырнули с лодки — плыви. Выплывешь — король, нет — забудут сразу», — сказал футболист в интервью Youtube-каналу «Foot'больные люди».

    В январе Дзюба был арендован тульским «Арсеналом» до конца сезона. В семи матчах за команду он забил пять голов.

    Источник: YouTube

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    10.05.2018 14:02
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 11 мая 2018, 12:04

      Когда Дзюба переходил в Томь ,никаких негативных высказываний в его адрес не было и зря пожалуй он говорит такое.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 11 мая 2018, 11:31

      Если бы язык свой поганый не распускал и по розе не топтался, никто бы слова тебе не сказал. Большинство изначально было за тебя. Уважение потерял не только от болельщиков Спартака, а от всех клубов РФПЛ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 10 мая 2018, 23:57

      даже гав-о может играть в футбол оказывается

      2
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 10 мая 2018, 21:47

      Не выплыл

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 10 мая 2018, 21:45

      Ну в принципе я не удивлён совершенно.Опять у бревна, дровосеки виноваты.Когда этот трамбон ходил по арендам, народ наоборот поддерживал, заявляя, что не пробиваясь в основной состав, он таким образом получает неоценимый опыт.А вот когда это ч.м.о. намылилось в Питер, вот тогда его не поняли.Причём практически все.И что яблоком раздора были реально деньги, подтверждают все кто присутствовал на самих переговорах и кто готовил эти переговоры.Выходит все врут, а у Артёма одни тренеришки вокруг.Извините, но так не бывает.Крыса, крысой и остаётся.

      7
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      Рейтинг: +77

      чифа 10 мая 2018, 19:14

      да он как всегда , все не правы а он прав ..

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 10 мая 2018, 18:38

      сказал бы спасибо,что не на лавке мариновали,а отдали в аренду - хоть опыта набрался в томи и ростове...а так бы и в зенит не попал...

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 мая 2018, 18:34

      С тех пор что то изменилось?
      Кстати с какого перепугу, Быстров стал воспитанником Спартака?

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 > Zeff 10 мая 2018, 19:25

      "Но когда Быстров ушeл в «Зенит», все сразу сказали: ах, наш воспитанник же, Володя такой-сякой."
      Из-за конфликта с Быстровым гнобили Дзюбу, а когда Быстров ушел в Зенит, про Дзюбу сказали " ах, наш воспитанник же", а про Быстрова "Володя такой-сякой".

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 мая 2018, 18:29

      что-то в недавней игре с ЦСКА когда шесть мячей отхватили и ни одного не забили не был так активен как в прессе не устает себя нахваливать и выгораживать да вечно обижаться почти на всех сподряд.

      9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 мая 2018, 17:10

      король заговорил про 2009 год давай ещё назад прокрути может ещё чё вспомнишь про свои пакости

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