В Риме выставят статую Тотти

Статуя легендарного капитана «Ромы» Франческо Тотти будет открыта в Риме.

Она будет выставлена в галерее Plus Arte Plus в течение двух дней с 10 по 12 мая.

Бюст был вылеплен скульптором Стефано Меццарома и назван «Aeterno», что в переводе с римского диалекта означает «вечный». Это отсылка к прозвищу столицы Италии (прим. – вечный город) и пожизненному выступлению Тотти за желто-красных.

Напомним, 41-летний полузащитник защищал цвета «Ромы» с 1992 по 2017 год.