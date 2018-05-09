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    В Риме выставят статую Тотти

    Статуя легендарного капитана «Ромы» Франческо Тотти будет открыта в Риме.

    Она будет выставлена в галерее Plus Arte Plus в течение двух дней с 10 по 12 мая.

    Бюст был вылеплен скульптором Стефано Меццарома и назван «Aeterno», что в переводе с римского диалекта означает «вечный». Это отсылка к прозвищу столицы Италии (прим. – вечный город) и пожизненному выступлению Тотти за желто-красных.

    Напомним, 41-летний полузащитник защищал цвета «Ромы» с 1992 по 2017 год.

    Источник: Football Italia

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    09.05.2018 18:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 10 мая 2018, 21:56

      Ее делал тот же парень что и статую Кристины?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 мая 2018, 12:18

      А кто-то ещё говорил - Роналду там на себя не похож...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 22:28

      Больше похож на одного из римских императоров.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Никица_Словен 9 мая 2018, 21:21

      Скульптор, наверное, за Лацио болеет)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 9 мая 2018, 18:47

      Круто конечно придумано. Сначала слепить кого-то а потом придумать кого вообще слепили.
      0 % схожести
      Автор, добавь фотографию Тотти с похожим ракурсом

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > panmon 9 мая 2018, 18:48

      например: https://i.eurosport.com/2011/03/13/699839-9583707-640-360.jpg

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 18:43

      вообще не похож, автор интересно поди тот же самый который бюст Роналду сотворил))

      6
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