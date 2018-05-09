Хорватию на Евровидении представляла невеста Чорлуки

На проходящем в Лиссабоне 63-м Евровидении Хорватию представляла невеста Ведрана Чорлуки – 25-летняя Франка Бателич. Пара встречается уже 6 лет.

Она занимается пением с трех лет. В 2007-м выступала в хорватском телешоу Showtime, в котором и победила. После этого подписала контракт с лейблом Hit Records, получила первый сингл – «Ovaj Daj» – и стала настоящей местной звездой.

В первом полуфинале Франка выступала под 12-м номером, но в десятку лучших она не попала.