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    Хорватию на Евровидении представляла невеста Чорлуки

    На проходящем в Лиссабоне 63-м Евровидении Хорватию представляла невеста Ведрана Чорлуки – 25-летняя Франка Бателич. Пара встречается уже 6 лет.

    Она занимается пением с трех лет. В 2007-м выступала в хорватском телешоу Showtime, в котором и победила. После этого подписала контракт с лейблом Hit Records, получила первый сингл – «Ovaj Daj» – и стала настоящей местной звездой.

    В первом полуфинале Франка выступала под 12-м номером, но в десятку лучших она не попала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 11:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 9 мая 2018, 20:00

      Мне одному показалось, что есть в ее лице, копирки саши кокорина немного)))) Саня, мы тебя узнали, переодевайся))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 9 мая 2018, 17:19

      Только Франка только победа)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 17:03

      Думается Чорлука простит ей эту неудачу - главное сам то он победил.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 мая 2018, 14:44

      Очень даже симпатичная дива и со стержнем, неплохо, неплохо, есть у Ведрана вкус)

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 мая 2018, 12:45

      Но поддержать ее мы могли только морально)

      3
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 9 мая 2018, 12:11

      Багаж Семина не помог.

      2
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