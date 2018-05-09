Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Умтити травмировал колено, он не сыграет с «Вильярреалом»

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не сможет принять участия в матче 34-го тура испанской Примеры против «Вильярреала», сообщает AFP. Француз повредил колено, что вывело его на неопределенный срок из игры.

    Сообщает, что травма не носит серьезный характер, поэтому восстановление не займет много времени.

    Матче 34-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Вильярреал» состоится в среду, 9 мая, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2018 10:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 16:36

      Чемпионат заканчивается, никакой интриги не существует. Для Барселоны это не проблема.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 мая 2018, 13:41

      Случай с Бэйлом аукнулся?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 мая 2018, 11:10

      Они и без него справятся, а вот самому парню здоровья и поскорее в строй вернуться.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11