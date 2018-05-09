Умтити травмировал колено, он не сыграет с «Вильярреалом»

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не сможет принять участия в матче 34-го тура испанской Примеры против «Вильярреала», сообщает AFP. Француз повредил колено, что вывело его на неопределенный срок из игры.

Сообщает, что травма не носит серьезный характер, поэтому восстановление не займет много времени.

Матче 34-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Вильярреал» состоится в среду, 9 мая, в 21:00 по московскому времени.