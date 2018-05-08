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    Нобоа останется в «Рубине»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа продолжит выступать за «Рубин» на правах аренды. Казанский клуб вновь арендует эквадорца, но уже на целый сезон.

    33-летний хавбек присоединился к казанцам зимой. За это время он провел в РФПЛ девять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

    В марте Нобоа забил первый гол за «Рубин» после возвращения в казанский клуб, где выступал с 2007 по 2011 год.

    Источник: ФАН

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    08.05.2018 20:38
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2018, 10:50

      правильно, Бердыев рад работать с проверенными и преданными бойцами, да и Нобоа думаю очень доволен что у своего тренера останется.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 9 мая 2018, 10:14

      ...я тоже рад,что Набоа у нас!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 9 мая 2018, 07:14

      И это радует!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 мая 2018, 02:43

      Дошло всё-таки, что синица в руках лучше, чем журавль в небе...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 22:56

      Для Рубина это хорошая новость.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 8 мая 2018, 21:50

      Хорошая новость! Главное найти замену ветеранам: Караденизу, Навасу и возможно Кузьмину.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      Гуус > compka 8 мая 2018, 22:25

      кузьмину есть уже замена это Габи Энаке

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 8 мая 2018, 21:09

      ...это хорошие вести, васся! дост аллаг бекиичу в новом сезоне выстроить новую команду, а не перекраивать чужие!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      Гуус 8 мая 2018, 20:46

      отлично, еще попова надо и можно чемпионат следующий брать на изи!

      3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 8 мая 2018, 20:42

      Всё верно, это лучше, чем возвращаться в этот хаос питерский!

      5
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