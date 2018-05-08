Нобоа останется в «Рубине»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа продолжит выступать за «Рубин» на правах аренды. Казанский клуб вновь арендует эквадорца, но уже на целый сезон.

33-летний хавбек присоединился к казанцам зимой. За это время он провел в РФПЛ девять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

В марте Нобоа забил первый гол за «Рубин» после возвращения в казанский клуб, где выступал с 2007 по 2011 год.